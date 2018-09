James Rodríguez: "The Sun" genera indignación en Colombia por este polémico titular sobre el volante

En España y Colombia no se habla de la opción de compra que usaría Bayern Múnich para hacerse de los servicios de James Rodríguez, sino de la indignación que ha causado el polémico titular del medio web "The Sun", que se habría burlado de la tartamudez que sufre el volante cafetero.

Para informar del interés de Bayern Munich por hacerse de la totalidad del pase deljugador, "The Sun" no tuvo mejor idea que titular su nota como "Ja Ja James", algo que no cayó bien en Colombia y España donde defienden al volante de 27 años, que aún pertenece al Real Madrid.

En Colombia no perdonan el hecho de que "The Sun" haya querido burlarse del problema de tartamudez que sufre James Rodríguez y es notorio al momento de declarar. Sobre todo porque antes ya hubo una polémica similar.

La nota de The Sun que encendió la polémica este viernes. (Foto: The Sun) La nota de The Sun que encendió la polémica este viernes. (Foto: The Sun)

La indignación pasa porque durante el Mundial Rusia 2018 The Sun usó un juego de palabras para referirse a los colombianos. Habló de Shakira, el café y cerró la frase con Go Kane, (¡Vamos Kane!) que su pronunciación es similar a la de cocaína en inglés.

La primera portada polémica de The Sun. La primera portada polémica de The Sun.

En declaraciones con El Libertador de España, representantes de The Sun señalaron que "el titular hace referencia a la palabra 'sí' en el idioma alemán, porque James dijo 'sí' a permanecer en Alemania. No tiene nada que ver con su tartamudeo, de lo que no teníamos la menor constancia, ni como una ofensa para el jugador".