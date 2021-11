James Rodríguez no pasó una buena semana tras ser expulsado el último domingo en el partido que disputaba su equipo Al Rayyan contra el Al Arabi. El jugador colombiano reclamó airadamente al árbitro una falta que recibió, no obstante, el colegiado no aguantó su furia y lo mandó a los vestidores.

El futbolista podría recibir varias fechas de suspensión, sin embargo, no todas son malas noticias para él. Dentro de pocas horas aparecería en la lista de convocados de Reinaldo Rueda y así se confirmaría su regreso a la selección de Colombia para la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. De acuerdo con la información del periodista Javier Hernández Bonnet.

“Me acaban de confirmar que James Rodríguez viene a la selección, no viene a Colombia, va a Brasil. En otro tema de él, todavía no está en el avión porque el tema está complejo con la sanción, no han podido resolver el asunto . Debe haber una deliberación de jeques”, confirmó el hombre de prensa en Blog Deportivo.

La última vez que James Rodríguez vistió la camiseta de su país fue el 17 de noviembre del 2020 en la goleada que le propinó Ecuador en Quito por 6-1. En ese encuentro, el volante oriundo de Cúcuta disputó los 90 minutos y marcó el descuento.

Tras ese partido, Carlos Queiroz fue destituido de la dirección técnica y Reinaldo Rueda asumiría el mando. Desde ese entonces, el actual jugador del Al Rayyan no ha sido llamado para las Eliminatorias ni para la Copa América 2021 en la que su selección quedó en tercer lugar.

Colombia y sus rivales para la fecha doble

La Selección de Colombia se encuentra en puestos de clasificación directa (cuarto puesto con 16 puntos) para el Mundial de Qatar 2022. En la reciente jornada triple sumó tres empates consecutivos. Ante esto, busca regresar a la senda del triunfo en los siguientes encuentros.

Primero, por la jornada 13, Colombia visitará Sao Paulo para enfrentar a Brasil el 11 de noviembre a las 7:30 p. m. En el partido que jugaron en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, igualaron sin goles. Neymar y Yerry Mina se robaron la atención de las cámaras por su rivalidad.

Después, por la fecha 14, David Ospina y compañía recibirán en casa a Paraguay (octava con 12 puntos) el 16 de noviembre a las 6 p. m. En el cotejo jugado en Asunción, ambas escuadras empataron a 1. Antonio Sanabria y Juan Guillermo Cuadrado, marcaron respectivamente.