El Mundial 2026 sigue dejando postales de intercambio cultural entre las distintas hinchadas. Esta vez, el protagonista fue el reconocido creador de contenido @isamilanga, quien publicó un video con una canción para alentar a la selección de Japón inspirada en el reciente tema argentino “La cuarta estrella”. La adaptación rápidamente se viralizó en las redes sociales y despertó la curiosidad de miles por la particular mezcla de referencias japonesas y argentinas.

La versión nipona toma la melodía del popular cántico argentino, pero la adapta con elementos propios de la cultura japonesa. En la letra aparecen referencias al sake, a Dragon Ball, al personaje de Tsubasa y a la serie Supercampeones, símbolos muy arraigados en el país asiático.

Hinchas de Japón en el Mundial 2026. Foto: Agencias

Además, el tema incorpora al fernet, una bebida asociada a la cultura argentina, como un puente entre ambas hinchadas, una conexión que se ha repetido en las tribunas durante el Mundial 2026. El video se sumó a los numerosos gestos de amistad y admiración mutua que argentinos y japoneses han protagonizado en la Copa del Mundo.

La letra de la canción viral para alentar a Japón

La adaptación publicada por @isamilanga dice:

“Soy hincha de la selección, la aliento con Dragon Ball.

A mi no me interesa el cooling break, yo te brindo con sake y con fernet.

Jugando como tsubasa, los mandamos pa’ la casa. En la cancha manda nuestra selección.

Por Akira Toriyama, por los supercampeones, ponga huevos, tenés que ganar, Japón!!“.

El Mundial 2026 no solo está siendo escenario de grandes partidos, sino también de un llamativo intercambio cultural entre las hinchadas. La relación entre argentinos y japoneses ha quedado reflejada en canciones, celebraciones y muestras de apoyo mutuo que se han multiplicado en las redes sociales y en las tribunas.

VIDEO RECOMENDADO