La hinchada japonesa adapta un famoso cántico argentino y genera furor en el Mundial 2026. Foto: Instagram/isamilanga
La hinchada japonesa adapta un famoso cántico argentino y genera furor en el Mundial 2026. Foto: Instagram/isamilanga
Por Redacción EC

El Mundial 2026 sigue dejando postales de intercambio cultural entre las distintas hinchadas. Esta vez, el protagonista fue el reconocido creador de contenido @isamilanga, quien publicó un video con una canción para alentar a la selección de Japón inspirada en el reciente tema argentino “La cuarta estrella”. La adaptación rápidamente se viralizó en las redes sociales y despertó la curiosidad de miles por la particular mezcla de referencias japonesas y argentinas.

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