Japón vs. Nueva Zelanda EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan el partido de los cuartos de final del fútbol masculino de Tokio 2020 este sábado 31 de julio desde las 4:00 a.m. (horario peruano) en el estadio de Kashima. Al finalizar la ronda de grupos, el conjunto local ha quedado como el principal favorito para adueñarse de la medalla de oro. El elenco entrenado por Hajime Moriyasu consiguió el pleno de victorias en la etapa anterior del torneo.

Los nipones vencieron por 1-0 a Sudáfrica en el debut, luego trabajaron arduamente para imponerse por 2-1 a México. Finalmente, el combinado asiático no tuvo problemas para golear a la siempre favorita Francia por 4-0.

Pese a los resultados, el DT prefiere mantener la calma porque aún están lejos del principal objetivo. “Estamos en una racha de tres victorias consecutivas y eso ha sido tanto un logro como un desafío. Pero ganar tres partidos seguidos no garantiza un resultado al final del torneo”.

¿Cómo ver Japón vs. Nueva Zelanda en Tokio 2020?

Claro Sports es la señal habilitada para ver el partido de Tokio 2020 que presentará a la selección japonesa sin la presencia del defensor Hiroki Sakai por acumulación de tarjetas amarillas, pero será reemplazado por Daiki Hashioka.

Eso sí, el equipo anfitrión podrá contar con su máxima figura: Takefusa Kubo. El jugador de Real Madrid desea prolongar el buen momento que están viviendo: “Nos gusta pensar que estamos en racha y queremos aprovechar ese impulso hasta donde sea necesario”, indicó.

Por su lado, la selección de Nueva Zelanda consiguió su primera victoria en compromiso de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos (1-0 sobre Corea del Sur). Además, el cuadro oceánico avanzó a los cuartos de final tras igualar sin goles ante Rumanía, previa caída frente a Honduras (2-3).

“Nos marcamos algunos objetivos, porque nuestra selección masculina nunca había ganado un partido en los Juegos Olímpicos. Ese era nuestro primer objetivo. El segundo era meternos en cuartos de final. Ahora ya hemos conseguido ambos y vamos a por más”, destacó el volante Joe Bell.

¿A qué hora juegan Japón vs. Nueva Zelanda en Tokio 2020?

Perú – 4:00 a.m.

Colombia – 4:00 a.m.

Ecuador – 4:00 a.m.

México – 4:00 a.m.

Chile – 5:00 a.m.

Paraguay – 5:00 a.m.

Venezuela – 5:00 a.m.

Bolivia – 5:00 a.m.

Argentina – 6:00 a.m.

Uruguay – 6:00 a.m.

Brasil – 6:00 a.m.

España – 11:00 a.m.

Japón vs. Nueva Zelanda: posibles alineaciones

Japón: K. Tani, D. Hashioka, Y. Nakayama, M. Yoshida, W. Endo, T. Kubo, R. Doan, R. Hatate, T. Tomiyasu, A. Tanaka y A. Ueda.

Nueva Zelanda: M. Woud, L. Cacace, N. Pijnaker, E. Just, J. Bell, C. Wood, M. Stamenic, J. Champness, C. Elliot, M. Garbett y G. Stensness.

¿Dónde jugarán Japón vs. Nueva Zelanda en Tokio 2020?