Este viernes 11 de agosto del 2023, Japón vs. Suecia en vivo online: transmisión del partido por los cuartos de final del Mundial Femenino 2023. El encuentro está pactado para jugarse a partir de las 2:30 a.m. (hora peruana) el Eden Park, un recinto capaz de albergar un total de 45 mil espectadores. La selección ‘nipona’ llega a este encuentro totalmente invicta en el certamen y en la fase previa derrotó fácilmente por 3-1 a Noruega; por su lado, el conjunto escandinavo sorprendió al eliminar por penales a la selección de Estados Unidos, una de las favoritas de la Copa del Mundo. El encuentro será televisado por DIRECTV Sports para toda Latinoamérica, asimismo también tendrás las opción streaming a través de DIRECTV GO.

