El sorteo de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 determinó que Argentina y México sean rivales del Grupo C. Si bien faltan algunos meses para el día de ese encuentro, Jared Borgetti se animó a analizar las opciones del ‘Tri’ y dio su firme opinión sobre la ‘Albiceleste’, liderada por Lionel Messi y que tiene en su plantel varias estrellas de renombre.

“Siendo realistas, no es el mejor momento de Argentina. Mejoraron muchísimo sin ser extraordinarios o que digas es una Selección que vamos a perder seguro. Podemos hacerles partido y hay mas chances de perder, es verdad, pero también hay que jugarse”, dijo para el diario El Clarín, el exdelantero del ‘Tri’, quien se viene desempeñando como comentarista deportivo desde su retiro en 2010.

“En nombres, Argentina tiene grandes nombres, pero como funcionamiento, no hay nada extraordinario y ahí nos podemos equiparar. También es cierto que México tampoco está en un gran momento”, comentó el segundo máximo goleador de la selección de México con 46 goles en 89 partidos y que disputó los Mundiales de 2006 y 2010.

Por otro lado, Borgetti habló sobre el trabajo de Gerardo Martino con el ‘Tri’ y aseguró que es un buen técnico pero el equipo no está dando el rendimiento esperado por la gente. “Una vez ‘Tata’ Martino me dijo: Mas presión de la que tenía en Barcelona todas las semanas y dar un buen resultado. Lo que ocurre que el hincha mexicano exige mas de lo que se merece. En definitiva, Martino es un buen entrenador pero la Selección no está caminando”, comentó.

Finalmente, el exdelantero criticó la defensa de la selección de Argentina y aseguró que es uno de los puntos más débiles que tiene. “Es una Selección que tiene buenos jugadores, pero en la parte defensiva, a diferencias de otras Argentinas, que tenía hombres de confianza, hoy puede ser una de las líneas que menos tiene. Si no tienen una buena defensiva es complicado”, indicó.