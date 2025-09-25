La Universidad de Chile se va acercando a las semifinales de la Copa Sudamericana, tras anotar el 2-0 ante Alianza Lima, en el choque de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

A los 50 minutos de juego, apenas iniciada la etapa de complemento, el mediocampista chileno Javier Altamirano remató con mucha potencia y precisión para vencer la resistencia del golero blanquiazul.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Existió mucha pasividad en la marca y el jugador de la ‘U’ no desaprovechó la oportunidad de alargar la ventaja para su equipo.

MIRA EL GOLAZO DE ALTAMIRANO

¡GOLAZO DE UNIVERSIDAD DE CHILE!



Altamirano sacó un gran zurdazo y metió el 2-0 sobre Alianza Lima en 6' del complemento.



Los Azules toman la ventaja con un 2-0 en el global.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/NScbLfGjkU — DSPORTS (@DSports) September 26, 2025

En el partido de ida, jugado en Matute, igualaron sin goles, por lo que todo se define en territorio chileno.

Como se recuerda, el encuentro se juega sin público por la sanción impuesta a la Universidad de Chile, tras violentos hechos ocurridos en su partido de la fase previa ante Independiente de Avellaneda.

El ganador de esta serie se medirá ante Lanús que dejó en el camino a Fluminense de Brasil.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.