Con mucha comodidad, el mediocampista chileno remató dese fuera del área para dejar sin opciones al golero blanquiazul Guillermo Viscarra.
Redacción EC
Redacción EC

La se va acercando a las semifinales de la Copa Sudamericana, tras anotar el 2-0 ante Alianza Lima, en el choque de vuelta de los cuartos de final de la .

A los 50 minutos de juego, apenas iniciada la etapa de complemento, el mediocampista chileno Javier Altamirano remató con mucha potencia y precisión para vencer la resistencia del golero blanquiazul.

Fernanda Huapaya
Existió mucha pasividad en la marca y el jugador de la ‘U’ no desaprovechó la oportunidad de alargar la ventaja para su equipo.

MIRA EL GOLAZO DE ALTAMIRANO

En el partido de ida, jugado en Matute, igualaron sin goles, por lo que todo se define en territorio chileno.

Como se recuerda, el encuentro se juega sin público por la sanción impuesta a la Universidad de Chile, tras violentos hechos ocurridos en su partido de la fase previa ante Independiente de Avellaneda.

El ganador de esta serie se medirá ante Lanús que dejó en el camino a Fluminense de Brasil.

