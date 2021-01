La victoria de River Plate (2-0) sobre Palmeiras no alcanzó para avanzar a la final de la Copa Libertadores. El ‘Millonario no pudo remontar la serie y le dijo adiós al torneo, más allá de que pudo cambiar la historia si no le anulaban un gol y se tomaban otras decisiones tras la intervención del VAR.

Precisamente el uso de la tecnología llenó de indignación al exárbitro argentino, Javier Castrilli, quien dudó en acusar al videoarbitraje de perjudicar a River Plate. “Lo que más duele es que River queda afuera no por Palmeiras, River quedó eliminado por el VAR. No hay otra lectura”, aseguró en el programa ESPN F12.

“Hay elementos objetivos para decir que hubo una clara predisposición manifiesta, con elementos objetivos, para encontrar la aguja en el pajar y encontrar absolutamente todos los elementos que no beneficiaran a River”, agregó un indignado Castrilli.

Retirado en 1998, Castrilli señaló al colombiano Nicolás Gallo, encargado del VAR. “Nicolás Gallo es el responsable de todo lo que pasó anoche en el último cuarto de hora del partido. Para mí, a Ostojich (juez principal) se le cae el partido después que le anula el penal, que él lo da, lo ve y después se da cuenta que realmente lo inventó Suárez. Se le cae el partido. Comienza a sancionar cosas como faltas en ataque totalmente inexistentes”, explicó.

La noche del reciente martes en el Allianz Parque de Sao Paulo, River Plate se llevó el triunfo gracias a los goles de Robert Rojas y Rafael Santos Borré, pero no fue suficiente para dar vuelta al 3-0 en contra de la ida de semifinales.