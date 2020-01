Javier ‘Chicharito’ Hernández ha militado en algunos de los principales clubes del mundo. Pasó los últimos 10 años en las ligas más prestigiosas de Europa, donde conquistó trofeos y se codeó con algunos de los astros más prominentes, pero en su periplo desde el Manchester United hasta el Sevilla, el ariete mexicano rara vez pasó muchos minutos en la cancha o fue la figura central de su equipo.

Cuando no fue el brillo de Wayne Rooney fue la falta de confianza de algún técnico lo que le cerró el paso a una plaza como titular, en la que ‘Chicharito’ pudiera mostrar consistentemente todo su talento. Y cuando no lidiaba con lesiones debió conformarse como un suplente de lujo y no como una pieza clave del once inicial. Esa será la novedad para el delantero de 31 años en su llegada a la MLS. En Los Angeles Galaxy, el azteca será una superestrella.

Es así que, al ser cuestionado sobre qué pasará, qué podría haber pasado o qué pasaría con su vida de haber tomado otras decisiones o de no haberse lesionado, Hernández soltó un curioso refrán que dejó ‘muda’ a la prensa: “Hay un dicho muy futbolero que hemos escuchado que dice que, si mi abuela tuviera bigote, sería mi abuelo”, dijo, refiriéndose a que las cosas son como son por mucho que uno esboce conjeturas.

En lo que iba de esta temporada con el Sevilla, el ‘Chicharito’ había jugado solo nueve partidos. Ante estas circunstancias, llegó finalmente el momento oportuno para que se diera este “matrimonio” largamente rumoreado entre el atacante y un club de la MLS en un mercado con una numerosa comunidad mexicana. El Galaxy mostró una gran mejoría y llegó a los playoffs la temporada anterior, apoyado en los 30 goles que aportó el sueco Zlatan Ibrahimovic, un récord del equipo.

Pero el club dirigido por el argentino Guillermo Barros Schelotto quedó necesitado de otro delantero de fuste cuando Ibrahimovic decidió volver a Europa y se enlistó en el Milan. Hernández está consciente de la historia del Galaxy, cinco veces monarca de la MLS, que ha atraído a varios jugadores de clase mundial. En todos sus equipos anotó, pero le resultó difícil obtener un papel protagónico y permanente, tal como el que sí desempeñó para la selección mexicana. ¿Será este su momento?

“Pienso que lo que hace incluso mejores a muchos jugadores de clase mundial es la forma en que se adaptan a sus circunstancias”, comentó Hernández. “Es algo que creo que puedo aportar. Quiero mostrarles que nunca he sido un jugador egoísta, pese a que los delanteros suelen estar al frente de todos y probablemente voy a aprovechar las oportunidades de disparar. Estoy totalmente motivado”, sentenció el ahora ariete de LA Galaxy.