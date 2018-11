Javier 'Chicharito' Hernández reveló que pensó dejar la selección mexicana

Javier Hernández ha asegurado que siempre ha contemplado la idea de abandonar la selección mexicana, que en los últimos años ha ido de fracaso en fracaso pese a que acudió a la última Copa del Mundo.

"¿Por mi cabeza dejar la selección? Sí, claro que sí. En todas las etapas han habido pensamientos de no ir a la selección. Se los expreso y que la gente me juzgue como me quiera juzgar", expresó Javier Hernández en una entrevista con Televisa Deportes.

'Chicharito' es consciente de que tiene el respaldo y, a la vez, el desprecio de gran parte de mexicanos por su forma de ser. A pesar de ello, le agradece a todas las personas que siempre hablan de su persona.

"Yo sé que esa gente que me admira, me sigue y desea buenas cosas, a esa gente, de todo corazón, gracias. También a los que me echan mucho 'hate', gracias. ¡Qué chingón que tenga tanta importancia en su vida, que aunque sea un twit! Gracias por esa importancia", subrayó.

El último fin de semana, Javier Hernández logró anotar su primer gol en la Premier League 2018-19 después de siete largos meses. Ahora espera ser llamado a la selección mexicana para los amistosos contra Argentina.