El próximo 1 de junio, Javier Hernández cumplirá 34 años. A poco de cumplir esa edad y considerando las exigencias de su carrera, el delantero admitió que tiene claro cuál es el mejor momento para dar un paso al costado y retirarse de la actividad. Eso sí, el mexicano evitó dar una fecha exacta, pero sí dio una razón de peso para tomar esa decisión.

“Sí me veo (retirado) a un mediano plazo, sería lo más congruente que podría decir”, reconoció ‘Chicharito’ Hernández. “A largo plazo, me imagino unos 10 o 15 años, yo creo que el cuerpo ya no me daría ¿Quién sabe?”, agregó el máximo anotador en la historia de la selección nacional.

En la misma línea, el atacante señaló que sigue jugando al fútbol porque todavía posee la fuerza necesaria para hacerlo. “Tengo 33, sí me da mi cuerpo, me está respondiendo de la manera que tiene que responder, porque también soy una persona muy exigente conmigo mismo”, indicó el ‘9′ de Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer.

Luego, Hernández sostuvo que abandonar el fútbol siempre estará condicionado a cómo se siente físicamente. En tal sentido, ‘Chicharito’ cree que, dentro de lo lógico, se imagina sobre las canchas unos años más. Aunque no descartó prolongar su estancia en el balompié en caso tenga buenas sensaciones.

“Entonces, si no me siento o si mi cuerpo no me está respondiendo de la manera que creo que puede estar, sería un buen momento para que otro compañero pueda tomar mi lugar. La verdad no lo sé, pero sí me veo a mediano plazo, aunque quién quita, uno nunca sabe, acabando esta temporada me retiro o a lo mejor nos seguimos entrevistando durante 10, 20 años, uno nunca sabe”, cerró.

Hasta aquí, Javier pasó por las filas de Chivas, el club de Guadalajara donde se formó como futbolistas. Luego, el azteca dio el gran salto a Europa para vestir la camiseta de Manchester United de la Premier League. Además, el artillero estuvo una temporada con Real Madrid en España.

Enseguida, el mexicano se unió a las filas de Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana. El goleador retornó a Inglaterra de la mano de West Ham United y luego volvió a España con Sevilla, su último club en el ‘Viejo Continente’. Desde 2020, ‘Chicharito’ Hernández está en la MLS para defender a LA Galaxy.