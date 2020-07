Javier Hernández se ha solidarizado con Carlos Vela, quien decidió no viajar a con Los Angeles a Orlando para jugar la Major League Soccer (MLS). El ‘Bombardero’ argumentó que, en medio de la pandemia del coronavirus, desea cuidar la salud de su familia y sobre todo a su esposa embarazada.

Vela fue criticado por esta elección. Pero, ‘Chicharito’ es uno de los pocos que entiende la situación de su compatriota. De hecho, el artillero de Los Angeles Galaxy apoyó al ex Real Sociedad en declaraciones brindadas en conferencia de prensa.

“No quiero que se haga una comparación, ni mucho menos, tengo una relación con Carlos (Vela) de muchos años, estuvimos en contacto, no quiero que se me vea como alguien que tomó una buena decisión y Carlos no. Ninguna es mejor ni peor que otra. Estoy feliz por él que haya tomado la mejor decisión por él y su familia. Fácil no fue, la situación no fue nada fácil”, explicó Hernández.

‘Chicharito’ recordó que atraviesa por una situación similar a la de Vela, pues está alejado de su hijo y su pareja que está en la dulce espera. “Aquí estoy feliz sin ningún remordimiento alguno. Yo tomo la decisión que siento en ese momento, no es fácil obvio sin ver a mi hijo, sin estar con Sarah cerca de que dé a luz”, añadió.

“No estaría aquí si no me sintiera seguro, no tomaría ningún riesgo con un hijo pequeño y una esposa embarazada si no me sintiera así. La MLS tiene un gran protocolo para mantenernos sanos y evitar el contagio”, destacó.

Por último, ‘Chicharito’ Hernández lamentó no enfrentarse a Vela en el Clásico del Tráfico, el enfrentamiento entre las franquicias de Los Angeles. “Es el mejor jugador en la liga hubiera sido especial jugar el Tráfico con los dos, pero fue una decisión sabia para él y su familia”, concluyó.