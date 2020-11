Hace unos días Javier Mascherano anunció su retiro del fútbol tras una larga y exitosa carrera. El ‘Jefecito’ recibió mensajes de seleccionados como Lionel Messi y Sergio Aguero y exfutbolistas que compartieron con él en la selección de Argentina, el Barcelona y otros clubes donde jugó. Sin embargo, una información del periodista Eduardo Inga en el programa ‘El Chiringuito’ llamó la atención de sus seguidores.

Según el comunicador, Mascherano habría sido contactado por el Barcelona para que vuelva al ruedo y reemplace a Gerard Piqué, quien tiene “un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno con lesión parcial del ligamento cruzado” y estará de baja entre 3 y 6 meses.

Ante esta información fue el mismo ‘Jefecito’ quien se encargó de descartar su posible regreso al Barcelona. “Pero por favorrrrr. Ni hace falta”, fue el mensaje que Mascherano publicó en su Twitter.

Ni hace falta 🤣🤣🤣 https://t.co/YYjLmuiGl1 — Javier Mascherano (@Mascherano) November 24, 2020

Colgó los chimpunes

Como se recuerda, Javier Mascherano dio una rueda de prensa tras la derrota de Estudiantes ante Argentinos Juniors en la que anunció su retiro del fútbol.

“Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente. Quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en la Argentina. Es una decisión que ya hace tiempo venía pensando, la había hablado con el club. Es momento de terminar mi carrera, por sensaciones que tengo, por un montón de cosas que me fueron pasando en estos meses que hacen que, habiéndolo pensado, lo más correcto es terminar hoy”, fueron las palabras del ‘Jefecito’.

