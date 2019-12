Los hinchas de Estudiantes de la Plata tienen muchos motivos para estar felices. Uno de ellos es la llegada de Javier Macherano al club, que desde ya lo convierte como candidato a ser protagonista en el 2020. Además, es Juan Sebastián Verón el que está a la cabeza de todo el proyecto desde hace varios años. Quién mejor que ellos dos para llevar al ‘Pincha’ para el siguiente año.

Sin embargo, hay alguien más que se podría sumar. El propio Verón ha confirmado que Mascherano se comunicó con Andrés Iniesta para que juegue en Estudiantes de la Plata. El español, actualmente juega en el Vissel Kobe, equipo de la primera división del fútbol japonés.

En conversaciones con Radio Rivadavia, ‘La Bruja’ Verón cuenta más detalles sobre la llamada de teléfono de Mascherano a Iniesta.

“Buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no. Hoy no podemos decir que hay una negociación, sí conversaciones”, dijo.

Andrés Iniesta dejó el Barcelona, donde jugó desde las inferiores menores. El también campeón del mundo con España en 2010 está en Japón desde el 2018. En caso las negociaciones prosperen, Mascherano e Iniesta podrán recordar su épocas blaugranas en Argentina.