La posible llegada de Erling Haaland al FC Barcelona en el próximo mercado de pases ha llenado de ilusión a los hinchas del conjunto azulgrana; sin embargo, para le presidente de LaLiga no es algo tan factible. Javier Tebas decidió dar su punto de vista sobre el rumor relacionado al delantero noruego en una comparecencia pública en Portaventura.

“No creo que sea posible que el Barcelona fiche a Haaland por los números y el control económico, todos son datos públicos. Se tendrían que dar muchas circunstancias para que el Barça pueda ficharlo, pues el club está en una regla de uno por cuatro”, aseguró el mandatario del torneo español.

Y agregó: “Haaland está en manos de Raiola y él no vende chuches, vende bastante caro. No veo posibilidades pues la masa salarial del Barcelona no le va a dar para fichar”.

Como bien sabemos, el delantero noruego es el sueño del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. El futbolista tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta 2024; sin embargo, está en la agenda de muchos equipos de la élite europea, por lo que su ficha será muy cuantiosa cuando salga del Signal Iduna Park.

Por otro lado, Javier Tebas se refirió a la nueva ola de COVID-19 y contagios en LaLiga, siendo el Real Madrid uno de los principales afectados. “Hay que estar preocupados. Esperemos que los jugadores se recuperen. Habrá un protocolo nuevo porque la situación es diferente. Las restricciones en los estadios no dependen de Laliga, dependen de las comunidades”, aseveró.

El ‘gesto de despedida’ de Haaland

El último miércoles, el Dortmund enfrentó a Greuther Fürth por el torneo alemán y, como era de esperarse, Erling fue la gran estrella. El exRB Salzburg anotó un doblete y ayudó a que su equipo golee por 3-0. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención tras el pitazo final no fueron sus anotaciones, sino un gesto a la tribuna que podría dar luces de su futuro.

Haaland fue el último de su equipo en permanecer sobre el terreno de juego y dio una vuelta al estadio aplaudiendo al público. Un gesto que fue considerado como “bonito” para algunos, pero que da pie a pensar que se trata de una despedida del público que tantos buenos momentos le regaló.

De inmediato, los medios europeos analizaron la situación. “Misteriosa acción de Haaland”, título el conocido diario Bild. “Enigmática reacción”, indicó Mundo Deportivo de España. Barcelona es el principal candidato para acoger a la estrella de 21 años el próximo año. Una gran oferta económica generaría que Raiola se incline por ellos. Además, también ha dejado claro que el proyecto deportivo liderado por Xavi Hernández debe funcionar. En esa línea, el jugador quiere jugar sí o sí la Champions League.