El apretado calendario europeo obliga a que muchos futbolistas, en algunas ocasiones, no puedan lograr viajar a tiempo a Sudamérica para pasar fiestas de fin de año con sus familiares. Pero esto no fue impedimento para los latinos que integraron el plantel del Inter de Milán por el año 2000.

Javier Zanetti, ex jugador del Inter, reveló que Ronaldo logró retrasar un vuelo comercial para que todos los latinos del equipo italiano puedan pasar las fiestas al lado de sus familiares. El argentino contó la anécdota en el programa ‘Todo Pasa’.

“Jugamos en 22 de diciembre de 1999. Estaba toda la banda sudamericana: Ronaldo, Zamorano y los argentinos. Yo me decía que era imposible salir después del partido para llegar a tiempo al aeropuerto y viajar a Sao Paulo. El partido terminaba a las 22:30 y el vuelo despegaba a las 22:00. Ronaldo me dijo qué pasaba, le conté y él me respondió: tranquilo”.

“El aeropuerto quedaba a media hora. Nos bañamos y llegamos 23:45. El avión nos estaba esperando. La calentura de los pasajeros esperando dos horas... Ronaldo llegó y llenó de abrazos a todos. Fue increíble, llegamos a las fiestas gracias a Ronaldo”, agregó Zanetti.

Aunque Zanetti indica que fue en 1999, el partido al cual se refiere fue ante el Atalanta disputado el 22 de diciembre del 2000. El encuentro finalizó con triunfo para el Inter en condición de visita con gol de Clarence Seedorf.