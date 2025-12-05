A horas del inicio del sorteo del Mundial 2026, una de las voces más autorizadas del fútbol argentino, Javier Zanetti, analizó el panorama que podría enfrentar la selección campeona del mundo. El excapitán de la Albiceleste se refirió a los posibles rivales que esperan en los bombos y no dudó al señalar cuál sería, para él, el oponente más incómodo en una fase de grupos.

“¿La selección a evitar? Noruega”, afirmó Zanetti, subrayando el nivel que mostró el cuadro nórdico durante las Eliminatorias europeas. “Yo la vi porque estaba en el grupo con Italia, ganó casi todos los partidos y tienen un atacante como Haaland que la está rompiendo, tiene números impresionantes. Hizo 111 goles en 100 partidos”, explicó el dirigente del Inter de Milán, destacando el poderío ofensivo del conjunto dirigido por Ståle Solbakken.

El exlateral también puso énfasis en el crecimiento colectivo de Noruega, un equipo que, según él, llega con una identidad consolidada y una base de futbolistas cada vez más competitiva en las principales ligas europeas. “Es una selección con confianza, son buenos físicamente, tienen jugadores de calidad”, sostuvo, en referencia al salto de rendimiento que ha tenido la escuadra escandinava en los últimos años.

Las palabras de Zanetti llegan en un contexto en el que Argentina busca revalidar su condición de favorita, pero también mantener cautela ante selecciones emergentes que podrían complicar en un grupo mundialista. La presencia de figuras determinantes como Erling Haaland o Martin Ødegaard convierte a Noruega en un rival que nadie desea enfrentar en temprano.

El sorteo definirá finalmente el camino de la selección de Lionel Scaloni, que espera un cuadro accesible para iniciar la defensa del título. Mientras tanto, las opiniones de referentes como Zanetti alimentan el debate sobre las amenazas reales que podrían aparecer en el horizonte de la Albiceleste rumbo a la cita mundialista.