¡Lamentable! Jayden Adams, futbolista de la selección de Sudáfrica y Mamelodi Sundowns, falleció a los 25 años de edad, así lo informó el entorno cercano al jugador y el sindicato de futbolistas sudafricano (SAFPU).

El mediocampista fue parte del plantel de los ‘bafana bafana’ que disputó el Mundial 2026, en donde vio acción en los tres encuentros.

“La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado", publicó en redes sociales la SAFPU.

Las causas de la muerte aún son desconocidas, pero ya ha movilizado a muchos fanáticos de la selección sudafricana.