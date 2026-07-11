Por Redacción EC

¡Lamentable! Jayden Adams, futbolista de la selección de Sudáfrica y Mamelodi Sundowns, falleció a los 25 años de edad, así lo informó el entorno cercano al jugador y el sindicato de futbolistas sudafricano (SAFPU).

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