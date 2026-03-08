Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Terrible falta! Así fue la escalofriante lesión que sufrió Jean Arroyo, jugador de Independiente del Valle | VIDEO
¡Terrible falta! Así fue la escalofriante lesión que sufrió Jean Arroyo, jugador de Independiente del Valle | VIDEO
Por Redacción EC

Gran conmoción ha generado la terrible lesión que sufrió Jean Pierre Arroyo en el partido entre Independiente del Valle vs. Mushuc Runa, por la Liga Pro de Ecuador. El volante ecuatoriano recibió una fuerte patada de parte del argentino Brian Negro que terminó en una fractura expuesta de tibia y peroné.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.