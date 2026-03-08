¡Terrible falta! Así fue la escalofriante lesión que sufrió Jean Arroyo, jugador de Independiente del Valle | VIDEO

Gran conmoción ha generado la terrible lesión que sufrió Jean Pierre Arroyo en el partido entre Independiente del Valle vs. Mushuc Runa, por la Liga Pro de Ecuador. El volante ecuatoriano recibió una fuerte patada de parte del argentino Brian Negro que terminó en una fractura expuesta de tibia y peroné.

Corría el minuto 61 del partido y el marcador iba 1-1 cuando Arroyo corría a velocidad de cara al gol. En eso, el jugador de Mushuc Runa realizó una entrada descalificadora contra el ecuatoriano que lo hizo volar y retorcerse de dolor.

De inmediato, el árbitro le mostró la tarjeta roja a Negro, quien no se había percatado de la gravedad del asunto. La reacción de los compañeros de Arroyo fue ir a increparle por la acción, desatando una breve gresca en el campo. Sin embargo, todo quedó de lado cuando vieron el estado del jugador del ‘Matagigantes’.

🇪🇨❌ PATADA DIGNA DE CÁRCEL EN EL FÚTBOL DE ECUADOR.



El defensor argentino Brian Negro lesionó así a Jean Arroyo Vernaza, durante el partido entre Mushuc Runa e Independiente del Valle.

Arroyo fue atendido por el cuerpo médico del club y llevado a una clínica local para su atención. Más tarde, Independiente del Valle emitió un comunicado en sus redes sociales.

“El club agradece profundamente la enorme cantidad de mensajes, muestras de cariño y preocupación expresadas por la afición y todo el entorno del fútbol. Este respaldo y solidaridad se convierten en un motor fundamental para que Jean Pierre enfrente este momento con fortaleza y pueda regresar más fuerte a las canchas”, expresaron desde la institución.

Desde el club no han vuelto a pronunciarse sobre el estado de saluda de Arroyo. Quien sí lo hizo fue Negro, autor de las descalificadora falta. El argentino pidió disculpas a su compañero de profesión.

“Al principio no me di cuenta de lo que pasó hasta que salieron del banco de los locales. Ahí me di cuenta. Como persona y futbolista me siento muy mal. Desearle una buena operación y una pronta recuperación”, expresó el defensor a Radio La Red.

Estamos consternados por la lesión de Jean Pierre Arroyo. Aclaramos que la acción se produjo en el calor del partido, en el cumplimiento de las funciones defensivas de nuestro jugador Brian Negro. Le deseamos una pronta y completa recuperación.

