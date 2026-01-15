El delantero Jefté Betancor protagonizó una de las grandes sorpresas de la Copa del Rey 2025-26 al marcar un doblete decisivo que dejó fuera de la competición al Real Madrid, en un partido jugado el 14 de enero en el estadio Carlos Belmonte. El equipo manchego venció 3-2 a los blancos en los octavos de final, con goles del canario a los 82’ y en el tiempo añadido, sellando una histórica clasificación para los cuartos de final.

La jornada fue especialmente sorprendente porque Jefté estuvo muy cerca de no disputar el partido tras haber estado a punto de fichar por el Buriram United de Tailandia días antes. El jugador tenía los billetes para viajar y cerrar el acuerdo, pero decidió quedarse en Albacete y disputar el encuentro ante el club más laureado de España, una decisión que terminó siendo clave para su equipo.

La trayectoria de Betancor ha sido larga y llena de altibajos: tras formarse en el fútbol español y pasar por múltiples clubes de categorías inferiores, jugó en ligas de Austria, Rumanía, Chipre y Grecia antes de regresar a España cedido por el Olympiacos esta temporada. Su experiencia como goleador en el Panserraikos griego y su resiliencia tras pensar en abandonar el fútbol años atrás lo consolidan como uno de los protagonistas inesperados de esta Copa.

Por su parte, la derrota representa un duro golpe para el Real Madrid y su nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, quien dirigía su primer partido tras la salida de Xabi Alonso. El club blanco, con varias ausencias de figuras clave, no pudo frenar a un Albacete sólido y celebró con fervor una de las victorias más memorables en su historia copera.