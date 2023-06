Esta pareja argentina se ganó el derecho de ser titular en el mundo entero con su famoso video – que cuenta con casi 4 millones de vistas y fue traducido en varios idiomas – de cómo un primo se podía casar en plena Copa del Mundo de Rusia. Han pasado cinco años y Jero Freixas y José de Cabo – conocidos como ‘La Pareja del Mundial - son la sensación de las redes sociales con las divertidas situaciones que vive una pareja real a través del fútbol y la vida. Ellos llegan a nuestro país para presentar su exitosa obra de teatro, pero antes nos confiesan su cariño por el Perú, revelan qué club nacional ya se comunicó con ellos para visitar su estadio y, por supuesto, para hablar de Lionel Messi.

- Hace poco más de un año lanzaron un video alentando al Perú antes del repechaje con Australia, también apareció una foto de su hijito con camiseta de la bicolor, antes de su llegada al país presentaron reels referentes a nuestro país. Sin duda, se nota su buena onda con los peruanos.

Jero Freixas (JF): El argentino con el peruano históricamente hay mucha conexión. Además, tras las Malvinas, el argentino tomó un amor muy fuerte por el peruano. Si le preguntas al argentino en general para elegir un país en Sudamérica; creo que la mayoría te dirá Perú.

José de Cabo (JDC): Hay mucha migración de un lado y para el otro. Existe algo muy especial entre ambos países.

- Los hemos visto con la camiseta de la selección peruana, pero no con la de un club nacional, ¿conocen o se identifican con algún equipo de nuestro país?

Jero Freixas (JF): Conozco porque soy futbolero y por la Copa Libertadores, pero no me mandaron ninguna todavía. Ojalá que cuando lleguemos a Lima suceda la magia. Me escribieron de Alianza Lima para ir a conocer Matute.

- ¿Qué significa para un argentino su liga profesional y la presencia de sus embajadores en el exterior?

JF: El fútbol argentino es el que más me gusta. Los argentinos vemos mucho nuestro campeonato, somos muy de nuestro fútbol. Obviamente estamos pendientes de las ligas en las que participan los jugadores de la selección, es decir, estamos pendiente de la Premier, de la Liga Española, la Serie A, antes de la Liga Francesa, pero ahora es una mala palabra. Sin embargo, conocemos los clubes de Sudamérica por la Libertadores y la Sudamericana.

- Hablando de un compatriota futbolista y Jero siendo hincha del Rojo, ¿hubieras preferido que Paolo Guerrero llegue a Independiente y no a Racing?

JF: Claro que sí, me dolió un poquito, pero así es el fútbol y disfruto viéndolo en la liga argentina.

“SERÍA MUY DIVERTIDO TRABAJAR EN UNA OBRA CON PAPELES ANTAGÓNICOS”

- Ambos son actores, pero esa elección no solo les dio su profesión, sino también la oportunidad de conocer el amor de su vida…

José de Cabo: Sí, sin duda. Además, creo que ninguno de los dos estaría acá – profesionalmente hablando – sin el otro. Nos empujamos a seguir nuestros sueños, realizar lo que nos apasiona y ser mejores. Hay una buena combinación.

- En una entrevista que le realizaron a Jero, destacó que fuiste tú (José) la que le dio ese empujón para cumplir su sueño y hoy ambos disfrutan de trabajar juntos.

José de Cabo: Jero en ese momento tenía dos trabajos y sacando cuentas – claro nos íbamos a ajustar – pero con su escuela de teatro podíamos seguir viviendo sin lujos, pero íbamos a estar bien. Había un respaldo, no sé qué hubiera pasado sin ello; pero lo más importante es que él fuera feliz con lo que hacía.

JF: Había una realidad y es que yo no soportaba mi trabajo de oficina. Me quejaba todo el tiempo, llegaba de mal humor y José me decía que renuncie, pero yo pensaba que no nos iba a alcanzar hasta que un día tuve el impulso y lo hice.

- Siendo ambos actores, ¿no han pensado ya sea en cine, teatro o televisión tener papeles como antagonistas?

JF: Sería muy divertido. Yo muchas veces me lo he imaginado.

José de Cabo: Un poco la dinámica de los personajes es un poco antagónica. Claramente son personajes, pero somos nosotros exagerados. Sería divertido hacer algo más ajeno a lo que somos y ser antagónicos.

- ¿Qué sienten cuando ven ese video que hicieron juntos en 2018 y se volvió tan viral?

JF: Pienso que bien nos salió. No quiero pecar de agrandado, pero es uno de los videos que más se han viralizado en el mundo, no solo se vio en países de nuestro continente, sino también se hicieron subtitulados en China, Arabia, en inglés. Fue una tremenda locura. Lo veo y me siento orgulloso, de haberle insistido a José con una toma más y una toma más. Grabamos dos horas en el auto, editarlo fue un caos, pero así salen las cosas. Agradezco el día en qué se me ocurrió esa idea, de haber insistido y también a José por la paciencia.

- Su obra de teatro ha llegado hasta Europa y en el Perú se debió abrir una segunda función dado que la primera tuvo entradas agotadas, ¿cómo toman ello?

José de Cabo: Estamos felices. A las personas que vayan les decimos que se van a divertir mucho, que se sentirán identificados y si no se sienten, igual se van a reír. Mucha gente nos dice que están sin pareja, que no tienen hijos o no les gusta el fútbol y si pueden ir a la obra, les respondemos que por supuesto, es una historia, te vas a reír igual, aunque no te veas reflejado. Es una hora y media de una carcajada tras otra. No se arrepentirán y los esperamos para cantar ‘Muchachos’.

“ES LINDO IR A LUGARES O EVENTOS, DONDE PODEMOS DAR OTRA MIRADA”

- Qatar debe ser uno de los capítulos más especiales de sus vidas por todo lo vivido. ¿Creen que es el pico más alto al que llegaron como hinchas y por su trabajo mismo o quizá les falta algo más por lograr?

JF: Como hincha del fútbol y de mi selección, lo que más deseaba era ganar el Mundial. Eso ya está saldado. Obviamente me gustaría ver campeón a Independiente en la Libertadores, si bien somos los más ganadores, yo no lo viví. Me tocó momentos difíciles del Rojo, por lo que me gustaría vivir épocas de gloria de Independiente.

La verdad como hincha, lo primero que deseaba era que Argentina salga campeón. Siempre digo yo soy muy de Independiente, pero si me dan elegir; elijo mi selección. Mucha gente que no coincidía conmigo, hoy después de vivir esa unión, los festejos en la calle; se dieron cuenta de lo que era ser campeón del mundo y todo lo que generó la selección en el planeta. Eso era lo que más aspiraba como futbolero y se me dio.

- Jero, en los últimos meses te hemos visto más fuera de casa por tus constantes viajes para vivir experiencias increíbles. ¿Cómo tomas todo lo que te ha tocado vivir últimamente y también el hecho de que futbolistas que antes solo veías por TV ahora te sigan y reconozcan tu trabajo?

JF: Es un momento hermoso, sobre todo, lo de los futbolistas. Los viajes son muy lindos, pero muy agotador. Es increíble conocer tantos países e ir a eventos tan importantes que me gustan tanto y también a mis seguidores.

José de Cabo: Hay algo de los viajes – que no se sabe tanto – y es que nosotros nos sentimos un poco como la representación de todas las personas normales, que no tienen la oportunidad de ir a esos eventos. Como en el Mundial como que nos sentimos representantes de todos aquellos que no habían podido ir. Para nosotros también es lindo viajar a lugares, eventos o situaciones, donde podemos dar otra mirada. Es el hincha viajando y es lo que nos enorgullece un montón y nos gusta poder mostrarlo.

JF: Los mensajes de la gente llegan desde ese punto, porque nos agradecen por mostrar dicho momento, sin perder al hincha, sin perder esa sorpresa. Como el caso de los jugadores, ahora me conocen, siguen y saludan. Eso es muy fuerte. No deja de sorprenderme. Es una sorpresa y es como si le pasara a cualquier persona y se le acerca Xavi, Iniesta o un jugador grande y le dice: ‘Me gusta lo que haces’. Esto no llego de regalo, nos costó tanto y por eso lo vivimos con humildad y los pies bien puestos sobre la tierra.

Su ídolo “ME GUSTARÍA REUNIRME CON MESSI EN EL TEATRO, QUE ES MI LUGAR EN EL MUNDO” Jero, si Lio Messi te invita a jugar su último partido con él, pero ese mismo día Ricardo Darín te pide actuar en su última obra de teatro. ¿A cuál elegirías? JF: ¡Qué tal pregunta!. Yo creo que estoy treinta minutos con Messi y luego me voy corriendo con Darín. Hablo con los dos, aparte son amigos y se conocen. Le hablo a Ricardo y le digo que me deje jugar media hora con Lionel y seguro me dice que si o viceversa. Lo solucionamos de esa manera. No puedo elegir entre esos dos grandes. Jero y si pudieras tu planificar dónde y cómo sería tu primer encuentro con Messi, ¿qué elegirías? JF: Buena pregunta. Buscaría un lugar donde se sienta cómodo, que esté rodeado de su familia. Sería un lugar tranquilo, porque él es muy sencillo. Buscaría su lugar, su Rosario. Lo haría en un lugar que Messi ame. Si me das a elegir en un estadio de fútbol para realizar paredes con Lionel, ojalá sea en la despedida de Maxi (Rodríguez), porque es Ñuls, un lugar que tiene mucha historia, el lugar del cual es hincha, pero también podría ser el Camp Nou. Claro sería increíble en la cancha de Independiente, me gustaría llevarlo, porque sería muy lindo, es mi club y tenerlo ahí sería espectacular y para toda la gente del Rojo. Otro lugar que me encantaría sería en el teatro, sentado en la platea, es mi lugar en el mundo, me gustaría hacerlo reír, que me vea desenvolverme, así como yo lo veo en la cancha. Con ello, devolverle un poco de la alegría que me hizo sentir siempre.

“YO AMO MI TRABAJO Y LO DISFRUTO CADA DÍA”

- Jero, comenzaste en Instagram en julio de 2016 y uno de tus primeros posts tiene como frase: ‘El tiempo es el mejor autor: siempre encuentra un final perfecto”. Creo que en su caso ha escrito capítulos perfectos…

JF: Sin duda, desde ese día hasta hoy. Todavía hay que seguir trabajando. Yo amo mi trabajo y disfruto cada día. Tengo muchos sueños por cumplir, mucha más gente por hacer reír, porque es un objetivo llevar alegría al hogar. Aspiro a seguir creciendo y viviendo de lo que más amo en el mundo.

- ¿Y han pensado en escribir el guion de la película de su vida?

JF: Aún no. Hay mucho por recorrer. Si todo sigue bien, algún día capaz nos merecemos tener nuestra película, pero hay que merecerlo. Eso es merecimiento, hay que seguir trabajando, continuar dejando huellas en la gente para que un día haya interés en ver la vida de estos dos actores que lograron lo que lograron, y esperemos aún alcanzar muchas cosas más.

- Jero, si pudieras volver al pasado y te encuentras con el Jero que iba a grabar el Country Man Capítulo 1, ¿qué le dirías?

JF: Ese día fue el cumpleaños de mi hija Rita. Agradezco haber dicho voy a grabar ahora. Toda mi familia me apoyó, era mi elenco. Ese día fue fundamental en mi historia, porque fue el día que tomé la decisión, tuve el impulso y salí a la cancha.

