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Resumen

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Michael Owono, portero de FC Andorra, estuvo involucrado en la jugada que habría causado la muerte de Jesús de Miguel. (Foto: Agencias)
Michael Owono, portero de FC Andorra, estuvo involucrado en la jugada que habría causado la muerte de Jesús de Miguel. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

La muerte del futbolista Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ha provocado conmoción en el fútbol español. Sin embargo, la tragedia también desató una ola de ataques en redes sociales contra personas que no tuvieron ninguna relación con el hecho. Uno de los afectados es Michel Owono, jugador del CF Can Vidalet, quien denunció que recibió mensajes de odio, insultos racistas y amenazas luego de ser confundido con Jesús Owono, arquero del FC Andorra involucrado en el choque que terminó con el fallecimiento del atacante.

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