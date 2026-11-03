La muerte del futbolista Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ha provocado conmoción en el fútbol español. Sin embargo, la tragedia también desató una ola de ataques en redes sociales contra personas que no tuvieron ninguna relación con el hecho. Uno de los afectados es Michel Owono, jugador del CF Can Vidalet, quien denunció que recibió mensajes de odio, insultos racistas y amenazas luego de ser confundido con Jesús Owono, arquero del FC Andorra involucrado en el choque que terminó con el fallecimiento del atacante.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el futbolista de Guinea Ecuatorial fue contundente al aclarar que no tiene ninguna relación con lo sucedido. “Quiero dejar claro que no soy Jesús Owono y que no tengo ninguna relación con lo sucedido. Me están confundiendo por mi apellido, y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duele profundamente y que condeno en su totalidad”, escribió.

💔🇪🇸 El choque de Jesús de Miguel con el arquero de Andorra que le había causado el paro cardiorrespiratorio. Durísimas imágenes. https://t.co/KIrozDKr8T — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 3, 2026

Michel Owono, quien se desempeña como lateral derecho del CF Can Vidalet, equipo del fútbol español, también compartió capturas de algunos de los mensajes que recibió. El jugador lamentó que la coincidencia de apellidos haya provocado que aficionados lo ataquen sin verificar su identidad y rechazó que el racismo y la intolerancia se utilicen para señalar a una persona por su origen o color de piel.

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno. No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen. El respeto, la empatía y la humanidad deberían estar por encima de todo”, agregó. Además, defendió el papel del fútbol como un espacio de unión y sostuvo que el acoso y la discriminación no tienen lugar ni en el deporte ni en la vida.

🫶🏿❤️ https://t.co/ybpmxot5y2 — Michel Owono (@Owonomichel2) November 3, 2026

El futbolista también quiso expresar sus condolencias a los familiares y seres queridos de Jesús de Miguel. “Mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todo el entorno del jugador. En estos momentos tan difíciles, todo mi apoyo y mi cariño está con ellos. Descansa en paz, Jesús”, manifestó. Su mensaje buscó separar su identidad de una tragedia que ha golpeado al fútbol español y que, además, ha generado ataques injustificados contra personas ajenas al caso.

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