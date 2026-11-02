El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria “estable, dentro de la gravedad” tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante el partido contra el FC Andorra.

El dramático incidente ocurrió en el tiempo de descuento de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion. El arquero visitante, Jesús Owono, salió de su área a gran velocidad para cortar un contragolpe e impactó brutalmente con su rodilla en el pecho del atacante madrileño. El fuerte golpe provocó que De Miguel cayera desplomado perdiendo el conocimiento y sufriendo convulsiones. Owono recibió una tarjeta roja directa de inmediato

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Ante la extrema gravedad de la situación, los servicios médicos intervinieron de urgencia en el terreno de juego. Tras ser trasladado a la ambulancia, el personal sanitario logró recuperar su pulso mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Los últimos informes médicos confirman que el futbolista ya respira por sí mismo, aunque permanece inconsciente y bajo estricta observación médica en cuidados intensivos.

Debido a la fuerte conmoción y al mutuo acuerdo entre los capitanes, delegados y el cuerpo arbitral, el encuentro fue suspendido definitivamente cuando marchaba empatado 2-2.

Comunicado de CD Tenerife sobre Jesús de Miguel

El CD Tenerife ha emitido el comunicado médico oficial tras ingresar de urgencia a su delantero Jesús de Miguel. El reporte del club indica textualmente lo siguiente: “El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades”.