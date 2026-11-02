Por Redacción EC

El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria “estable, dentro de la gravedad” tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante el partido contra el FC Andorra.

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