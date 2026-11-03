icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jesús de Miguel falleció tras un choque con el portero del FC Andorra, Jesús Owono. (Foto: Agencias)
Jesús de Miguel falleció tras un choque con el portero del FC Andorra, Jesús Owono. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ha generado conmoción en el fútbol español y también abrió interrogantes sobre el fenómeno médico que pudo desencadenar su fallecimiento. El futbolista de 30 años sufrió un fuerte impacto en el pecho durante el partido frente al FC Andorra, tras chocar con el arquero Jesús Owono. Aunque fue atendido de inmediato y los médicos consiguieron reanimarlo tras una parada cardiorrespiratoria, su estado neurológico empeoró y murió en el hospital. Entre las posibles explicaciones médicas se encuentra la commotio cordis, una afección extremadamente inusual.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?