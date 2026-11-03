La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ha generado conmoción en el fútbol español y también abrió interrogantes sobre el fenómeno médico que pudo desencadenar su fallecimiento. El futbolista de 30 años sufrió un fuerte impacto en el pecho durante el partido frente al FC Andorra, tras chocar con el arquero Jesús Owono. Aunque fue atendido de inmediato y los médicos consiguieron reanimarlo tras una parada cardiorrespiratoria, su estado neurológico empeoró y murió en el hospital. Entre las posibles explicaciones médicas se encuentra la commotio cordis, una afección extremadamente inusual.

¿Qué es la commotio cordis? Es un fenómeno que se produce cuando un golpe directo y contundente en el pecho altera el ritmo eléctrico del corazón y desencadena una arritmia potencialmente mortal. Lo particular de esta condición es que el impacto no necesariamente debe provocar una lesión visible en el órgano, las costillas o el esternón. Incluso una persona sin antecedentes de enfermedades cardíacas puede sufrirla. La Asociación Americana del Corazón explica que se trata de una causa poco frecuente de paro cardíaco repentino.

💔🇪🇸 El choque de Jesús de Miguel con el arquero de Andorra que le había causado el paro cardiorrespiratorio. Durísimas imágenes. https://t.co/KIrozDKr8T — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 3, 2026

La clave está en el momento exacto en que se recibe el golpe. Durante una fracción muy pequeña de segundo, el corazón atraviesa una fase de su ciclo eléctrico en la que es especialmente vulnerable. Si el impacto coincide con ese instante, puede desencadenar una fibrilación ventricular, una alteración en la que los ventrículos comienzan a contraerse de manera desordenada y dejan de bombear sangre eficazmente. Como consecuencia, el organismo deja de recibir el oxígeno necesario y se produce una parada cardíaca. Por ello, no depende únicamente de la fuerza del impacto, sino también del instante preciso en que ocurre.

Se trata de una condición muy poco habitual, que suele registrarse principalmente en deportistas jóvenes y que ha sido relacionada con impactos en disciplinas como el béisbol, el hockey y el lacrosse. Uno de los casos más conocidos ocurrió en enero de 2023, cuando el jugador de la NFL Damar Hamlin sufrió un paro cardíaco tras recibir un golpe en el pecho durante un partido entre Buffalo Bills y Cincinnati Bengals. Su recuperación permitió visibilizar esta afección y la importancia de contar con protocolos de emergencia en los escenarios deportivos.

El commotio cordis se produce cuando el impacto en tórax se produce justo antes del periodo recractario (periodo vulnerable). El impacto genera un estímulo eléctrico que desencadena un ritmo de PCR, normalmente ritmos defibrilables (FV/TVSP). https://t.co/g1LSlN05do — DiarioTES - Javier G. Rendo (@DiarioTES) November 2, 2026

Ante una emergencia de este tipo, la rapidez de la atención resulta determinante. La reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de un desfibrilador externo automático pueden aumentar las posibilidades de supervivencia. Por eso, los especialistas recomiendan activar inmediatamente los servicios de emergencia, iniciar las compresiones torácicas y utilizar un desfibrilador si está disponible, siguiendo sus instrucciones. En el caso de De Miguel, los servicios sanitarios lograron recuperar inicialmente su pulso, pero el futbolista terminó falleciendo tras permanecer ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

Sin embargo, es importante precisar que la commotio cordis todavía no ha sido confirmada como la causa de muerte del delantero del Tenerife. Especialistas consultados por medios españoles han planteado otras posibilidades, como una lesión grave en el corazón o en algún órgano o vaso sanguíneo, debido a la violencia del impacto. Por ahora, se trata de hipótesis médicas y serán las investigaciones y los informes correspondientes los que permitan esclarecer qué ocurrió exactamente tras el choque que terminó con la vida del futbolista.

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