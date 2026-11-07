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El informe forense arrojó una primera conclusión sobre la muerte del delantero. (Foto: Agencias)
El informe forense arrojó una primera conclusión sobre la muerte del delantero. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

El informe preliminar de la autopsia de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife que falleció después de sufrir un fuerte choque con el arquero Jesús Owono, reveló que la causa de su muerte fue un “traumatismo torácico de carácter accidental”. La información fue publicada inicialmente por el diario español El Día de Tenerife y posteriormente difundida por diversos medios que dieron cuenta de las primeras conclusiones de los médicos forenses.

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