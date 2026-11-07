El informe preliminar de la autopsia de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife que falleció después de sufrir un fuerte choque con el arquero Jesús Owono, reveló que la causa de su muerte fue un “traumatismo torácico de carácter accidental”. La información fue publicada inicialmente por el diario español El Día de Tenerife y posteriormente difundida por diversos medios que dieron cuenta de las primeras conclusiones de los médicos forenses.

El documento fue elaborado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife y entregado a la jueza Eva Esther Juárez Fernández, encargada de la investigación. Según el informe, el traumatismo torácico constituye una “causa compatible con la muerte” del delantero, quien tenía 30 años y falleció el martes 3 de noviembre en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Sin embargo, el resultado todavía no es definitivo. De acuerdo con la información de El Día, quedan pendientes los resultados de los análisis toxicológicos y otras pruebas complementarias. También deberán incorporarse los informes de las exploraciones médicas y de la tomografía computarizada (TAC) que le realizaron al futbolista durante su ingreso en la unidad de cuidados intensivos.

La investigación judicial no se limita a determinar las consecuencias del impacto entre De Miguel y Owono durante el encuentro entre Tenerife y FC Andorra. Las autoridades también analizan la asistencia médica que recibió el delantero sobre el terreno de juego y las circunstancias de su traslado en ambulancia al hospital. El caso está a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

El choque ocurrió en los minutos finales del partido por la Segunda División española. De Miguel disputaba un balón cuando impactó con el guardameta del Andorra, quien fue expulsado con tarjeta roja directa. El delantero se desplomó poco después y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Aunque recibió atención médica inmediata y fue trasladado al hospital, falleció horas más tarde. La investigación continúa abierta y se esperan los resultados definitivos para esclarecer las circunstancias de su muerte.

*******

SOBRE EL AUTOR