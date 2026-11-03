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Resumen

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El fallecimiento del delantero del Tenerife, tras un choque con el arquero del Andorra, vuelve a enlutar al fútbol. (Foto: ANDRES GUTIERREZ / Anadolu via AFP)
El fallecimiento del delantero del Tenerife, tras un choque con el arquero del Andorra, vuelve a enlutar al fútbol. (Foto: ANDRES GUTIERREZ / Anadolu via AFP)
/ ANDRES GUTIERREZ
Por Jasson Curi Chang

Luto. No hay palabra que explique mejor lo que vive hoy el fútbol mundial. La tristeza por el fallecimiento del delantero español Jesús de Miguel, del Tenerife, tras sufrir un choque con el arquero Jesús Owono del Andorra, vuelve a poner sobre la mesa una de las páginas más dolorosas del deporte: la muerte de futbolistas durante un partido o como consecuencia de una emergencia ocurrida en el campo.

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