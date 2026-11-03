Luto. No hay palabra que explique mejor lo que vive hoy el fútbol mundial. La tristeza por el fallecimiento del delantero español Jesús de Miguel, del Tenerife, tras sufrir un choque con el arquero Jesús Owono del Andorra, vuelve a poner sobre la mesa una de las páginas más dolorosas del deporte: la muerte de futbolistas durante un partido o como consecuencia de una emergencia ocurrida en el campo.

De Miguel permaneció inconsciente sobre el césped después del impacto sufrido durante el encuentro. Fue trasladado a un hospital, donde su estado neurológico se agravó. Su fallecimiento fue confirmado la mañana del martes 3 de noviembre de 2026.

Su caso se suma al de otros jugadores que encontraron un desenlace trágico mientras disputaban un encuentro. Algunos sufrieron problemas cardíacos; otros, golpes o lesiones durante acciones propias del juego.

El antecedente más reciente de esta lista ocurrió el 23 de agosto de 2026. El portugués Kevin Castro, centrocampista ofensivo del Real Sport Clube, se desplomó a los diez minutos del partido ante Estrela da Amadora, por la tercera división de su país. Fue trasladado a un hospital, donde falleció.

En agosto de 2024, el fútbol sudamericano quedó conmocionado por la muerte del uruguayo Juan Izquierdo. El defensor de Nacional sufrió un problema cardíaco durante el partido de Copa Libertadores frente a Sao Paulo. Murió días después, pese a haber sido trasladado a un centro médico.

En noviembre de 2023, el delantero ghanés Raphael Dwamena se desplomó durante un encuentro del campeonato albanés. El futbolista tenía antecedentes cardíacos conocidos.

Muere Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, tras sufrir un fuerte golpe en un partido de fútbol

¿Qué otras muertes ocurrieron en el fútbol?

La lista también guarda nombres que marcaron a distintas generaciones. En mayo de 2016, el camerunés Patrick Ekeng, jugador del Dinamo de Bucarest, sufrió un problema cardíaco siete minutos después de ingresar al campo durante un partido de la liga rumana. Falleció en un hospital de la capital.

Un año antes, el belga Gregory Mertens, defensor del Lokeren, murió en un hospital de Bruselas. Había sufrido un ataque cardíaco tres días antes, durante un encuentro del equipo reserva frente al Genk.

En abril de 2012, el italiano Piermario Morosini, mediocampista del Livorno, se desplomó durante un partido de la segunda división italiana ante el Pescara. Su fallecimiento conmocionó al fútbol de su país.

La tragedia también alcanzó al escocés Phil O’Donnell. El mediocampista del Motherwell sufrió un problema cardíaco el 29 de diciembre de 2007, cuando abandonaba el terreno de juego para ser sustituido, poco después de marcar un gol frente al Dundee.

Tres meses antes, el español Antonio Puerta, defensor del Sevilla, había fallecido tras sufrir varios paros cardíacos durante un partido de Liga ante el Getafe y posteriormente en los vestuarios. Su muerte fue confirmada el 28 de agosto de 2007, tres días después del encuentro. La causa estuvo relacionada con una arritmia ventricular.

En diciembre de 2004, el brasileño Cristiano Junior, delantero del Dempo de India, chocó con el arquero rival durante un partido frente al Bangalore. Después de marcar un gol, sucumbió a las lesiones en la cabeza provocadas por el impacto.

Ese mismo año, el brasileño Serginho, futbolista del Sao Caetano, se desplomó durante un encuentro ante Sao Paulo. Tenía 30 años. Su fallecimiento generó una fuerte controversia en el fútbol brasileño: la autopsia reveló que padecía una enfermedad cardíaca y que su corazón pesaba 600 gramos. El club, su presidente y su médico recibieron sanciones de la justicia deportiva.

En enero de 2004, el húngaro Miklos Feher, delantero del Benfica de Lisboa, se desplomó durante un partido ante el Vitoria de Guimaraes. Tenía 24 años y nunca recuperó el conocimiento después de ser trasladado al hospital. La autopsia reveló que sufría una malformación cardíaca.

Una de las imágenes más recordadas ocurrió el 26 de junio de 2003. El camerunés Marc-Vivien Foé, de 28 años, cayó desplomado en el círculo central del estadio de Gerland, en Lyon, durante la semifinal de la Copa de las Confederaciones ante Colombia. Pese a los esfuerzos de reanimación, que se prolongaron durante 45 minutos, no pudo ser salvado. La autopsia determinó que había sufrido la rotura de un aneurisma y que presentaba una malformación cardíaca.

Son historias distintas, pero unidas por un mismo escenario: una cancha en la que, por unos instantes, el fútbol dejó de importar. El fallecimiento de Jesús de Miguel vuelve a recordar que detrás de cada camiseta hay una vida que merece estar por encima de cualquier resultado.

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