La muerte de Jesús de Miguel no solo dejó un profundo dolor en la familia y los compañeros del delantero del Tenerife de España. También golpeó emocionalmente a Jesús Owono, arquero del Andorra, quien protagonizó el choque que terminó con la vida del futbolista. El guardameta de 25 años atraviesa un momento de angustia y aislamiento, hasta el punto de que personas cercanas describen su estado con una frase estremecedora: “Ahora mismo, ni siquiera sabe quién es”.

La frase fue recogida por The Athletic, que consultó a fuentes cercanas al entorno del portero. Según ese medio, Owono permanece encerrado en su domicilio, sin teléfono móvil y desconectado del exterior. El impacto emocional de la tragedia ha sido tan fuerte que le cuesta asimilar lo ocurrido. Aunque algunas publicaciones describen su situación como un cuadro de depresión, no se ha informado de un diagnóstico médico confirmado.

El sentimiento de culpa también forma parte de este difícil proceso. Ana Maye, coordinadora general de la selección de Guinea Ecuatorial y persona cercana al futbolista desde que tenía 14 años, contó a Mundo Deportivo que Owono está “destrozado” y que incluso llegó a plantearse abandonar el fútbol. “Por mucho que se lo digan, le apena muchísimo. Está muy afectado, sobre todo por el niño de un año y medio que tenía Jesús Miguel y por su viuda. No sabe cómo gestionar todo esto”, relató.

"NI SIQUIERA SABE QUIÉN ES": LA DEPRESIÓN DE OWONO TRAS LA MUERTE DE DE MIGUEL A tres días de ser noticia de la manera más cruda, Jesús Owono atraviesa momentos de profundo aislamiento y angustia por el episodio que provocó la muerte de Jesús de Miguel, delantero de Tenerife, tras un choque entre ambos durante un partido de la Segunda División de España. El arquero de Andorra, de 25 años, permanece en su casa, sin celular y alejado del contacto con el exterior, según reveló The Athletic. https://t.co/vyAjiqHnwi — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2026

Ante esta situación, el FC Andorra puso a disposición del arquero asistencia psicológica para ayudarlo a procesar la tragedia. El club también le está mostrando videos de otros deportistas que atravesaron experiencias traumáticas similares, con el objetivo de que pueda comprender que lo ocurrido fue un accidente y recuperar progresivamente la confianza. Su entorno, además, pidió respeto por su privacidad y la de su familia, que también está sufriendo las consecuencias de lo sucedido.

A la carga emocional se sumaron los insultos racistas y las amenazas que recibió en redes sociales después del fallecimiento de De Miguel. Su cuenta de Instagram llegó a restringir los comentarios y posteriormente dejó de estar disponible. Días antes, el propio Owono había expresado públicamente su dolor: «Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado». Ahora, el desafío del guardameta va más allá de lo deportivo: necesita tiempo, acompañamiento y tranquilidad para afrontar una tragedia que ha marcado su vida.

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