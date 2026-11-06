Resumen

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El arquero del Andorra permanece aislado y recibe ayuda psicológica tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. (Foto: Agencias)
El arquero del Andorra permanece aislado y recibe ayuda psicológica tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

La muerte de Jesús de Miguel no solo dejó un profundo dolor en la familia y los compañeros del delantero del Tenerife de España. También golpeó emocionalmente a Jesús Owono, arquero del Andorra, quien protagonizó el choque que terminó con la vida del futbolista. El guardameta de 25 años atraviesa un momento de angustia y aislamiento, hasta el punto de que personas cercanas describen su estado con una frase estremecedora: “Ahora mismo, ni siquiera sabe quién es”.

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