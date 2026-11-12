El fallecimiento de Jesús de Miguel continúa generando muestras de solidaridad en el fútbol español e internacional. Tras el trágico accidente ocurrido durante el partido entre Tenerife y FC Andorra, los homenajes al delantero no se han detenido. Ahora, la prensa española informó sobre un nuevo gesto de Jesús Owono, arquero involucrado en la jugada que terminó con la vida del futbolista.

Según informó el diario Marca, el arquero de Guinea Ecuatorial solicitó a su club que gestione un encuentro con la familia de De Miguel para expresarles personalmente sus condolencias y acompañarlos en este difícil momento.

Además, el arquero todavía no ha regresado a los entrenamientos con el FC Andorra y su reincorporación dependerá de que se encuentre emocionalmente preparado para volver a la actividad deportiva.

Jesús Owono busca reunirse con la familia de Jesús de Miguel

De acuerdo con la información publicada por Marca, Owono manifestó su intención de comunicarse con los familiares del delantero, incluso mediante una visita a Toledo, donde podría compartir personalmente su pesar por lo ocurrido.

“Ha pedido el encuentro por carta, teléfono o viajando a Toledo, con la familia del futbolista para compartir con ellos el dolor que sienten y darles el pésame en primera persona”, señala el citado medio.

El arquero también habría contemplado la posibilidad de asistir al sepelio y tuvo la intención de llamar a los familiares el día posterior al accidente.

Por su parte, el FC Andorra se comunicó con el Tenerife para coordinar este acercamiento. Sin embargo, desde el entorno del club canario solicitaron darle más tiempo a la familia para que pueda afrontar el duelo y respetar su privacidad.