Por Joao Muñoz Tineo

El fallecimiento de Jesús de Miguel continúa generando muestras de solidaridad en el fútbol español e internacional. Tras el trágico accidente ocurrido durante el partido entre Tenerife y FC Andorra, los homenajes al delantero no se han detenido. Ahora, la prensa española informó sobre un nuevo gesto de Jesús Owono, arquero involucrado en la jugada que terminó con la vida del futbolista.

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