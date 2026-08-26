La situación de Julián Álvarez vuelve a estar en el centro del mercado de fichajes. Joan Laporta, presidente del Barcelona, confirmó este miércoles que el club catalán mantiene su interés y su oferta por el delantero argentino, pese a la negativa del Atlético de Madrid a desprenderse de su principal atacante.

En un video difundido por el propio Barcelona, Laporta dejó clara la postura del conjunto azulgrana y aseguró que todavía confía en alcanzar un acuerdo con el club madrileño.

“Es vox populi, parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto nosotros pues mantenemos nuestra ilusión, nuestra intención, con todos los respetos para el Atlético de Madrid, de poder fichar al jugador”, afirmó Laporta.

El presidente azulgrana insistió posteriormente en que la propuesta continúa sobre la mesa.

“Mantenemos nuestra propuesta, nuestra oferta al Atlético de Madrid y ojalá haya un entendimiento entre los dos clubes, entre todos nosotros”, añadió.

Julián Álvarez enciende las alarmas en el Atlético de Madrid tras ausentarse del entrenamiento. Foto: EFE

¿Cuánto ofrece Barcelona por Julián Álvarez?

Según la prensa local, Barcelona habría puesto sobre la mesa una oferta cercana a los 100 millones de euros (115 millones de dólares) para intentar convencer al Atlético de Madrid de negociar la salida del atacante argentino.

La operación, sin embargo, continúa siendo complicada debido a la postura del conjunto rojiblanco.

Laporta también dejó clara la intención del Barcelona en caso de que el Atlético finalmente decida vender al delantero.

“Nos gustaría entendernos con el Atlético”, añadió Laporta, “para que si venden al jugador, que sea el Barça quien pueda adquirir los servicios de Julián Álvarez”.

Atlético de Madrid se resiste a vender a Julián Álvarez

Mientras Barcelona mantiene abierta la posibilidad de fichar al argentino, el Atlético de Madrid continúa firme en su posición.

🎤 Les declaracions del president Joan Laporta sobre el fitxatge de Julián Alvarez.



▶️ Les declaracions senceres, en què també comenta els incidents d’Elx del passat diumenge, ja estan disponibles a Barça Play



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El club rojiblanco rechaza vender a Julián Álvarez, a quien Diego Simeone considera una pieza fundamental de su proyecto deportivo.

De esta manera, el futuro del delantero sigue abierto a pocas horas de que avance el mercado de fichajes, con Barcelona insistiendo y el Atlético tratando de mantener a una de sus principales figuras.

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