¿Julián Álvarez se acerca al Barcelona? Laporta confirma que el club mantiene su oferta. Foto: @FCBarcelona_cat
¿Julián Álvarez se acerca al Barcelona? Laporta confirma que el club mantiene su oferta. Foto: @FCBarcelona_cat
Por Redacción EC

La situación de Julián Álvarez vuelve a estar en el centro del mercado de fichajes. Joan Laporta, presidente del Barcelona, confirmó este miércoles que el club catalán mantiene su interés y su oferta por el delantero argentino, pese a la negativa del Atlético de Madrid a desprenderse de su principal atacante.

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