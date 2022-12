Desde la salida de Lionel Messi del FC Barcelona en el 2021, los aficionados esperan su regreso al club que lo acogió durante 16 años. Sin embargo, esta posibilidad se ha ido deteriorando debido a las dificultades económicas que atraviesan los ‘culés’. Joan Laporta, presidente de la institución azulgrana, dio más detalles sobre ello.

“La situación económica era muy difícil. Había una tesorería en una situación muy complicada. Tuvimos que pedir 600 millones para reestructurar la deuda. Ahora tenemos la deuda controlada y los fondos propios en positivo, lo que es muy importante. Estamos arreglando la masa salarial”, aseguró en una entrevista a Barca TV.

Si bien disputarán la Europa League, una competencia menor a la que tenían en contemplación en el inicio de temporada, Laporta no baja los brazos y apuntó que con el trabajo realizado en estos meses en la presidencia augura volver a la senda de los triunfos y la gloria.

Hemos trabajado mucho para resucitar al Barça y seguimos en ello. Lo que está hecho, hecho está. Hay que mirar adelante. El barcelonismo sigue teniendo una gran esperanza en que vendrán tiempos de esplendor. Es lo que buscamos. Momentos mágicos en los que jugábamos bien y ganábamos títulos”, marcó en dirigente.

Además, un tema imposible de dejar de lado es el posible regreso de Lionel Messi, actual campeón del mundo con Argentina. Ante la pregunta , el presidente tuvo que poner paños fríos en el asunto y no quiso generar expectativas sobre el tema. Pues, LaLiga ha impedido que se utilicen las famosas palancas para los fichajes.

“Es obvio que me gustaría que algún día volviese. Me encantaría, pero no podemos generar según qué expectativas. Es jugador del PSG, que tiene contrato con ellos. Acaba de ganar la Copa del Mundo. Estamos muy contentos por él. Lo que no quiero es generar expectativas que tienen una gran dificultad. Las palancas se hicieron para salvar al club porque estaba en una situación muy complicada. Ahora LaLiga ha establecido límites a las palancas. Cabría hacer alguna operación de estas, pero no sería para fichar a algún jugador”, sentenció Laporta.

Laporta también aprovechó para referirse a la catastrófica eliminación en fase de grupos de la Champions League. Los culés compartían grupo

con Bayern Múnich, Inter de Milán y Viktoria Plzen, en donde terminaron terceros con 7 unidades.

“Un golpe muy duro. Pero lo hemos sabido soportar. La prioridad este años es LaLiga. El vestuario, con nuestro entrenador al frente, lo tiene claro. Queremos LaLiga y tenemos que mentalizarnos y pensar en ella. No quiero analizar los partidos en los campos del Bayern o del Inter, en los que nos pusieron de los nervios. No nos favorecieron las decisiones arbitrales. Queremos y necesitamos LaLiga”