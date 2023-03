Con una conmovedora carta de su puño y letra, la modelo española Joana Sanz anunció este miércoles su separación de Dani Alves , futbolista recluido en un establecimiento penitenciario de Barcelona por una presunta violación sexual.

“Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos”, escribió la esposa del exjugador de Barcelona, Juventus y otros equipos en una carta difundida a través de Instagram.

“Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento...” empezó diciendo.

“Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme. Esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo. Y joder, sí, soy increíble. Porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado”, añadió.

Luego cerró con lo siguiente: “Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15″.

La Audiencia de Barcelona decidió a finales de febrero mantener en prisión preventiva a Dani Alves a la espera de su juicio, tras ser declarado sospechoso de violar a una mujer en una discoteca de esta ciudad, dado el “elevado riesgo de fuga”.

El 2 de enero, una joven denunció que Alves la había violado en el baño del reservado de una discoteca de Barcelona a finales de diciembre.

El jugador, que inicialmente negó conocerla, cambió varias veces de versión pero acabó admitiendo que habían mantenido relaciones consensuadas, según fuentes cercanas al caso.

Futbolista más laureado de la historia, con 43 títulos, Alves vivió la etapa más gloriosa de su carrera en el Barça, entre 2008 y 2016, cuando junto a nombres como Lionel Messi, Xavi Hernández o Andrés Iniesta conquistó 23 títulos, entre ellos tres Ligas de Campeones, seis Ligas españolas y cuatro Copas del Rey.