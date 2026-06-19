Por Redacción EC

Las recientes declaraciones de João Neves han generado eco en el entorno de la selección de Portugal, especialmente por referirse a una figura histórica como Cristiano Ronaldo. El joven mediocampista fue claro al reconocer la enorme trayectoria del capitán, destacando todo lo que ha hecho por su país y por el fútbol mundial. Sin embargo, su mensaje apuntó a una idea clave: el presente del equipo está por encima de cualquier individualidad.

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