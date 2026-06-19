Las recientes declaraciones de João Neves han generado eco en el entorno de la selección de Portugal, especialmente por referirse a una figura histórica como Cristiano Ronaldo. El joven mediocampista fue claro al reconocer la enorme trayectoria del capitán, destacando todo lo que ha hecho por su país y por el fútbol mundial. Sin embargo, su mensaje apuntó a una idea clave: el presente del equipo está por encima de cualquier individualidad.

“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por nuestra Selección Nacional y por el mundo del fútbol. Pero en este momento, él y nosotros sabemos que no es diferente”, afirmó Neves.

El mediocampista también reforzó esta idea al asegurar que “es solo otro jugador aquí para ayudar. Está aquí para contribuir, igual que todos nosotros”. Sus declaraciones llegan en un momento clave, en plena Copa del Mundo, donde la presión y las expectativas son altas.

Lejos de generar polémica, sus palabras han sido interpretadas como una muestra de madurez y liderazgo emergente. Portugal parece entrar en una nueva etapa, en la que el legado de Cristiano Ronaldo sigue siendo respetado, pero donde el protagonismo se reparte entre todos. El mensaje es claro: el equipo está por encima de cualquier nombre propio.