Universitario de Deportes iniciará en Lima su serie de octavos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras, uno de los favoritos para ganar el torneo.

Precisamente uno de los defensores del ‘Verdao’, el uruguayo Joaquín Piquerez, destacó la dificultad y grandeza de los cremas.

“Tenemos un juego de extrema importancia en Perú contra Universitario, un equipo grande y respetado, con un gran entrenador que lo tuve”, dijo a Palmeiras TV.

“Esperamos conseguir un gran resultado y cerrarlo en casa ante nuestros espectadores”, añadió.

Se espera un lleno total en el Estadio Monumental de la ‘U’, pues el último reporte arrojo una venta de entradas superior a las 55 mil entradas.

Universitario alcanzó su clasificación, tras quedar en segundo lugar del Grupo B de la Copa Libertadores, por encima de los clubes ecuatorianos Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil.

