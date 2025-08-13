El defensor uruguayo destacó la dificultad del rival en su serie de octavos de final de la Copa Libertadores.
El defensor uruguayo destacó la dificultad del rival en su serie de octavos de final de la Copa Libertadores.
Redacción EC
Redacción EC

iniciará en Lima su serie de octavos de final de Copa Libertadores ante , uno de los favoritos para ganar el torneo.

LEE TAMBIÉN: Alianza Lima rinde homenaje a César Cueto en el Día Internacional del Zurdo

Precisamente uno de los defensores del ‘Verdao’, el uruguayo Joaquín Piquerez, destacó la dificultad y grandeza de los cremas.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

“Tenemos un juego de extrema importancia en Perú contra Universitario, un equipo grande y respetado, con un gran entrenador que lo tuve”, dijo a Palmeiras TV.

MIRA: “Este equipo permite ilusionarse”: Franco Navarro M., cuáles serán sus funciones y cómo llega Alianza al partido más importante del año

“Esperamos conseguir un gran resultado y cerrarlo en casa ante nuestros espectadores”, añadió.

Se espera un lleno total en el Estadio Monumental de la ‘U’, pues el último reporte arrojo una venta de entradas superior a las 55 mil entradas.

Universitario alcanzó su clasificación, tras quedar en segundo lugar del Grupo B de la Copa Libertadores, por encima de los clubes ecuatorianos Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC