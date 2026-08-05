Johan Mojica volvió a estar en el centro de la polémica en Colombia luego de responder públicamente a un hincha que cuestionó su desempeño durante el Mundial 2026. El lateral izquierdo fue uno de los jugadores señalados por parte de los aficionados tras la eliminación del equipo nacional.

A través de redes sociales, un seguidor criticó los centros del futbolista colombiano e incluso le sugirió que realizara un “curso de Word” para mejorar en esa faceta. Mojica decidió responder al comentario y su reacción rápidamente se viralizó entre los usuarios.

“Está bien, quizás no sé centrar, pero sí sé hacer plata, cosa que usted no sabe hacer. Siga centrando bien usted, que yo sigo facturando”, fue la respuesta del jugador, una frase que generó diversas opiniones entre los hinchas de la Selección Colombia.

Johan Mojica fue cuestionado por su rendimiento en la Copa del Mundo y respondió a un hincha que criticó sus centros en redes sociales con un contundente mensaje.

Durante el Mundial 2026, Mojica fue uno de los futbolistas más cuestionados por su rendimiento. Sus envíos al área fueron motivo de críticas debido a que los aficionados esperaban mayor precisión en una zona clave del juego ofensivo colombiano.

La eliminación de Colombia en el torneo también dejó bajo la lupa a otros referentes del plantel como James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez, quienes recibieron cuestionamientos por parte de la hinchada tras la participación mundialista.