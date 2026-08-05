Por Redacción EC

Johan Mojica volvió a estar en el centro de la polémica en Colombia luego de responder públicamente a un hincha que cuestionó su desempeño durante el Mundial 2026. El lateral izquierdo fue uno de los jugadores señalados por parte de los aficionados tras la eliminación del equipo nacional.

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