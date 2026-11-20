La violencia en el fútbol ecuatoriano recibió una de sus sanciones más severas. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) suspendió por ocho años a John Michel Perlaza Salas, futbolista que agredió con una piedra a un árbitro asistente durante un partido del Ascenso Nacional 2026. La resolución disciplinaria fue emitida el 18 de noviembre y establece que el jugador no podrá participar en ninguna actividad relacionada con este deporte hasta el 19 de octubre de 2034.

Comunicado Oficial - expediente disciplinario N.º CD-035-2026 https://t.co/b6jS9dUnjt https://t.co/CgrrJD4MDk — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) November 19, 2026

El incidente ocurrió el pasado 17 de octubre, durante el encuentro entre Ciudad de Yantzaza y Río Aguarico FC, correspondiente a la tercera fecha del Grupo D. Cuando se disputaba el minuto 90+6, Perlaza, que se encontraba en el banco de suplentes, lanzó una piedra que impactó directamente en el rostro del árbitro asistente Lenin Giovanni Ojeda Núñez. La gravedad de la agresión obligó a suspender definitivamente el compromiso, que terminó con victoria por 1-0 de Río Aguarico.

Las consecuencias fueron graves para el integrante del cuerpo arbitral. Ojeda tuvo que ser trasladado a un centro médico y sometido a una intervención quirúrgica debido a las lesiones sufridas. Según la documentación presentada por la Federación, el árbitro asistente recibió una incapacidad médica de 60 días. La Comisión Disciplinaria declaró a Perlaza responsable de agresión física contra un oficial de partido y determinó una suspensión de ocho años de toda actividad vinculada al fútbol.

🚨🎥 𝗦𝗛𝗢𝗖𝗞𝗜𝗡𝗚: Ecuadorian player Jhon Perlaza threw a rock at a linesman out of frustration during a third division match. 😳🇪🇨 He has received an 8-year ban from football and been fined $6370, including the medical expenses of the official. https://t.co/OFi9d5tiT2 — 𝗧𝗠 (@TMfutbal) November 20, 2026

Pero el castigo podría tener consecuencias más allá de Ecuador. La FEF anunció que solicitará a la FIFA que extienda la sanción a nivel mundial. De prosperar el pedido, Perlaza tampoco podría desarrollar actividades relacionadas con el fútbol en otros países durante el periodo de suspensión. Antes de conocerse la resolución definitiva, el jugador había expresado públicamente su arrepentimiento y ofrecido disculpas al árbitro, su familia y al gremio arbitral por lo sucedido.

La sanción también alcanzó a Ciudad de Yantzaza, club al que pertenecía el futbolista, por la conducta de su integrante y el incumplimiento de sus obligaciones de seguridad como local. La institución deberá pagar una multa de 2.000 dólares y reembolsar otros 4.369,73 dólares por los gastos médicos del árbitro asistente. Además, tendrá que disputar sus próximos tres encuentros como local fuera de su estadio. La resolución de la Federación Ecuatoriana de Fútbol puede ser apelada ante su Tribunal de Apelaciones.