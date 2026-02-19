Jonathan Spiff, la joya de River Plate que ilusiona: gol, potencia y un futuro prometedor en la Reserva

Jonathan Spiff es una de las nuevas promesas que ilusionan a River Plate. El delantero de 18 años convirtió un gol en la goleada 5-1 ante Gimnasia de Mendoza por el Torneo Proyección, en lo que fue su primera titularidad con el equipo de Reserva, consolidando su irrupción en el fútbol juvenil del club argentino.

El joven atacante nació en Buenos Aires, pero tiene ascendencia nigeriana por parte de su padre, lo que le permite contar con doble nacionalidad. Su historia con River comenzó desde muy chico, cuando se probó a los siete años y logró ingresar a las inferiores, donde fue creciendo hasta convertirse en una de las cartas ofensivas más prometedoras del club.

Spiff se destaca por su potencia física, su capacidad goleadora y su versatilidad en el frente de ataque. Con una altura cercana a 1,87 metros, no es solo un clásico “9 de área”, sino un delantero que también participa en la creación de juego y busca generar espacios, inspirándose en referentes como Julián Álvarez.

Su proyección no solo genera expectativas en River, sino también a nivel internacional. El delantero ya fue considerado por la selección Sub-20 de Nigeria y sigue en el radar del combinado africano, lo que refleja el potencial que ven en él para el futuro. Mientras continúa su desarrollo en la Reserva, Spiff sueña con llegar al primer equipo y consolidarse en el Monumental.