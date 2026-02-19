Jonathan Spiff, la joya de River Plate que ilusiona: gol, potencia y un futuro prometedor en la Reserva

Por Redacción EC

Jonathan Spiff es una de las nuevas promesas que ilusionan a River Plate. El delantero de 18 años convirtió un gol en la goleada 5-1 ante Gimnasia de Mendoza por el Torneo Proyección, en lo que fue su primera titularidad con el equipo de Reserva, consolidando su irrupción en el fútbol juvenil del club argentino.

