El presidente de la Asociación de Fútbol de Jordania acusó a Gianni Infantino de “chantaje” y afirmó que no apoyará su reelección al frente de la FIFA.
El presidente de la Asociación de Fútbol de Jordania acusó a Gianni Infantino de “chantaje” y afirmó que no apoyará su reelección al frente de la FIFA.
Por Redacción EC

El presidente de la Asociación de Fútbol de Jordania (AFJ), el príncipe Ali bin Al Hussein, acusó este martes a Gianni Infantino de “chantaje” y afirmó que no apoyará su reelección al frente de la FIFA, en un momento en el que el jefe del máximo ente del fútbol mundial está en el punto de mira.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.