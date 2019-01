Jorge Campos y el sentido mensaje tras el fallecimiento de su "maestro", Pablo Larios

Este jueves 31 de enero se confirmó el fallecimiento de Pablo Larios Iwasaki, quien fue arquero de la selección mexicana durante su carrera como futbolista. Jorge Campos, exarquero de los Pumas, tuvo un sentido mensaje para su "maestro".

"Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los que no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo que me enseñó. Gracias a él la gente se acuerda mucho de mi. Creo que fui su obra maestra, por todo lo que me entrenó. Gracias ídolo”, precisó el narrador Christian Martinoli en Twitter, en voz de Campos.

Jorge Campos había asegurado previo al deceso del exarquero de la selección mexicana, que fue el mejor en su puesto durante todos los tiempos.

Tal como afirmó 'Adrenalina' de México, Pablo Larios Iwasaki habría fallecido por problemas crónicos de salud que lo venían aquejando.