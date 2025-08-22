El entrenadorde Universitario de Deportes, Jorge Fossati, se pronunció, tras quedar eliminado con los cremas de la Copa Libertadores, en la ronda de octavos de final ante Palmeiras.

Los cremas cayeron goleados 4-0 en el Estadio Monumental, y el último jueves empataron sin goles en el Allianz Parque de Sao Paulo, dejando una mejor imagen que en la ida.

“Por encima de todo, creo que quedó muy claro que la ‘U’ jugó y pudo competir contra el mejor equipo de la Copa, que simplemente tiene un grupo de jugadores extraordinario y un gran entrenador”, dijo Fossati a los medios de prensa.

“Pero creo que lo dije antes del juego que teníamos en mente que teníamos las cualidades para jugar contra un gran club como Palmeiras, mirándolo a los ojos. Infelizmente, eso en Lima no fue posible”, añadió el estratega uruguayo.

CLÁSICO VS. ALIANZA LIMA

El próximo domingo 24 de agosto, Universitario llega como único líder e invicto con 14 unidades, mientras que Alianza Lima en quinto lugar con 11 puntos.

Cabe mencionar que el entrenador de la ‘U’, Jorge Fossati, reservó a varios jugadores en el choque copero en Sao Paulo, pensando en el clásico.

En tanto, los blanquiazules llegan en gran momento, tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, a la espera de lo que resulta la Conmebol sobre su próxima serie en el torneo.

