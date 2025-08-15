El mediocampista chileno fue sustituido por Miguel Murrugarra en el partido ante Palmeiras por Copa Libertadores.
El mediocampista chileno fue sustituido por Miguel Murrugarra en el partido ante Palmeiras por Copa Libertadores.
Redacción EC
Redacción EC

sufrió una dolorosa derrota de 4-0 ante Palmeiras en el Estadio Monumental, por el duelo de ida de los octavos de final de la .

LEE TAMBIÉN: Paolo Guerrero sobre su lesión: "Todavía no se ha hecho la resonancia, pero seguramente ahora es desgarro"

Este resultado deja a los cremas con mínimas chances de avanzar de ronda en el torneo continental, a falta del encuentro de vuelta el próximo jueves en Sao Paulo.

Jasson Curi Chang

Pero uno de los hechos que marcó el partido fue la sustitución en el mediotiempo del chileno Rodrigo Ureña, pieza fundamental en el esquema de Jorge Fossati.

MIRA: Gorosito, el rompe maldiciones elogiado en Sudamérica: un récord de 47 años y por qué ya es historia en Alianza cómo Hohberg y Pinto

Precisamente, el entrenador uruguayo se encargó de explicar su cambio y, de paso, descartar cualquier tipo de pelea interna en el plantel crema.

“Lo de Rodrigo (Ureña) tuvo un apretón en el gemelo que fue creciendo durante el primer tiempo. Con sinceridad nos dijo que estaba demasiado duro el gemelo", contó Fossati.

“Recién mañana (viernes) o pasado sabremos la información sobre la lesión, si hubo rotura o no hubo rotura, porque eso se ve a través de imágenes que generalmente no se sacan antes de las 24 horas”, añadió.

