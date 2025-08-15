Universitario de Deportes sufrió una dolorosa derrota de 4-0 ante Palmeiras en el Estadio Monumental, por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Este resultado deja a los cremas con mínimas chances de avanzar de ronda en el torneo continental, a falta del encuentro de vuelta el próximo jueves en Sao Paulo.
Pero uno de los hechos que marcó el partido fue la sustitución en el mediotiempo del chileno Rodrigo Ureña, pieza fundamental en el esquema de Jorge Fossati.
Precisamente, el entrenador uruguayo se encargó de explicar su cambio y, de paso, descartar cualquier tipo de pelea interna en el plantel crema.
“Lo de Rodrigo (Ureña) tuvo un apretón en el gemelo que fue creciendo durante el primer tiempo. Con sinceridad nos dijo que estaba demasiado duro el gemelo", contó Fossati.
“Recién mañana (viernes) o pasado sabremos la información sobre la lesión, si hubo rotura o no hubo rotura, porque eso se ve a través de imágenes que generalmente no se sacan antes de las 24 horas”, añadió.
