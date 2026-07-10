Jorge Jesus comenzó oficialmente su ciclo al frente de la selección de Portugal y, en su primera rueda de prensa como seleccionador, dejó declaraciones que rápidamente dieron la vuelta al mundo. El experimentado entrenador fue consultado por el futuro de Cristiano Ronaldo dentro del equipo y respondió con una mezcla de elogios, sinceridad y una clara advertencia de que las decisiones estarán orientadas al beneficio colectivo.

El técnico portugués recordó el privilegio que ha tenido de dirigir a algunas de las máximas figuras del fútbol mundial y sorprendió al mencionar a Lionel Messi. “Yo ya he entrenado a dos de los mejores jugadores del mundo, me falta el tercero, que es Messi y ya no lo voy a entrenar”, expresó, dejando entrever la admiración que siente por el capitán argentino pese a que nunca coincidieron en un mismo equipo.

Al hablar sobre la gestión de futbolistas de primer nivel, Jesus explicó que el prestigio o la trayectoria de una estrella no condicionarán sus decisiones. Para reforzar esa idea, recordó una conversación que mantuvo con Neymar durante una de sus etapas como entrenador. “Yo un día a Neymar le dije: ‘tú, finish’. Haré lo que es mejor para el equipo”, afirmó, dejando claro que ningún nombre estará por encima de las necesidades del seleccionado portugués.

🇵🇹 Jorge Jesús, nuevo seleccionador de Portugal, preguntado por Cristiano Ronaldo



⭐️ "Yo ya he entrenado a dos de los mejores jugadores del mundo, me falta el tercero, que es Messi y ya no lo voy a entrenar"

👀 "Yo un día a Neymar le dije: 'tú, finish'. Haré lo que es mejor para… pic.twitter.com/HCXUZTLd04 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 10, 2026

Las palabras del nuevo estratega llegan en un momento de reconstrucción para Portugal, que inicia una nueva etapa tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026. Con ‘CR7′ aún evaluando su continuidad en la selección, las declaraciones de Jorge Jesus reflejan la línea que pretende imponer desde el inicio: respeto por las grandes figuras, pero siempre con el interés del equipo como máxima prioridad.

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