Por Kenyi Peña Andrade

Jorge Jesus comenzó oficialmente su ciclo al frente de la selección de Portugal y, en su primera rueda de prensa como seleccionador, dejó declaraciones que rápidamente dieron la vuelta al mundo. El experimentado entrenador fue consultado por el futuro de Cristiano Ronaldo dentro del equipo y respondió con una mezcla de elogios, sinceridad y una clara advertencia de que las decisiones estarán orientadas al beneficio colectivo.