El entrenador de Al Nassr, Jorge Jesus, encendió las alarmas sobre el estado físico de Cristiano Ronaldo, luego de que se confirmara que la lesión que sufrió el delantero portugués es más grave de lo que inicialmente se pensaba. El técnico habló en conferencia de prensa y reconoció que los exámenes médicos revelaron un panorama más preocupante.

El estratega explicó que el atacante sintió molestias musculares durante el último partido y que, tras las evaluaciones médicas, se determinó que el problema requiere más cuidado. “Después de los exámenes vemos que la lesión de Cristiano es más seria de lo que esperábamos”, señaló el entrenador del conjunto saudí.

Ante esta situación, Ronaldo viajará a España para continuar con su recuperación junto a especialistas que ya han trabajado con él en otras ocasiones. La decisión busca acelerar el proceso de rehabilitación y garantizar que el delantero vuelva en las mejores condiciones posibles.

La lesión genera preocupación tanto en Al-Nassr como en la selección de Portugal, ya que el atacante podría estar varias semanas fuera de las canchas y su presencia en próximos compromisos internacionales queda en duda mientras avanza su recuperación.