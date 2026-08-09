El minuto de silencio, como el fútbol, por estas horas se ha vuelto universal. La distinción en todas las canchas de fútbol tienen nombre y apellido: Jorge Messi, el padre de Lionel, que a los 68 años falleció en Rosario poniendo fin a una compañía de más de tres décadas para que su hijo sea, finalmente, el mejor del mundo.

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La primera fotografía de Lionel Messi en Barcelona la tomó su padre. Era septiembre de 2000 y Leo tenía 13 años. Había llegado desde Rosario para probarse en el club acompañado por Jorge. En aquella imagen no aparece todavía el futbolista que el mundo conocería. Solo un chico en una habitación de hotel, frente a la cámara de su padre, esperando saber si aquella aventura tendría futuro. Y en ese futuro siempre estuvo Jorge, papá.

Desde Rosario había acompañado en todo a Leo, incluido el tratamiento con hormona de crecimiento que necesitaba. Cuando apareció Barcelona, Jorge entendió que había que apostar por aquella posibilidad. Viajó con su hijo, esperó, insistió y se ocupó de todo aquello que un niño de 13 años no podía resolver. Siempre desde la sombra, nunca con los reflectores encima de quien ya se se veía sería el padre de una estrella.

En el 2000, Jorge escribió una carta al Barcelona para reclamar por la situación que atravesaba su familia y por el tratamiento que necesitaba su hijo. “La situación de mi familia es gravísima”, escribió en aquel momento, cuando permanecía en España junto a Leo mientras el resto de la familia había regresado a Argentina.

El 14 de diciembre de 2000 llegó la famosa servilleta. Carles Rexach, entonces responsable deportivo del Barcelona, escribió allí el compromiso de fichar a Messi. El papel se convertiría en uno de los objetos más famosos del fútbol.

Messi se quedó en Barcelona, ingresó a La Masia y debutó con el primer equipo en 2004. Jorge permaneció cerca y, con los años, se convirtió en su representante. Messi explicó alguna vez, al hablar de esa relación, una frase que resume la confianza que depositaba en él: “Mi papá fue muy importante en mi carrera, me guió. Junto a mi mamá me dieron educación y valores”.

También estuvo en los momentos difíciles. En 2020, cuando Messi quiso dejar el Barcelona, Jorge volvió a viajar a la ciudad para negociar con la dirigencia. Habían pasado dos décadas desde aquel primer viaje. Esta vez no acompañaba a un adolescente que buscaba una oportunidad, sino al futbolista que había marcado una época en el club. El escenario había cambiado. Su papel, no. Años antes, en medio del juicio por el caso de los derechos de imagen, Messi había resumido esa confianza de una manera todavía más directa: “Yo me dedicaba a jugar al fútbol, confiaba en mi papá y en los abogados”.

La noticia de su muerte provocó reacciones inmediatas en el fútbol internacional. Barcelona y Newell’s, los dos clubes que forman parte de los primeros capítulos de la historia de Messi, expresaron sus condolencias, al igual que la AFA, Real Madrid y numerosas figuras del deporte. La AFA dispuso además un minuto de silencio y el uso de brazaletes negros en los partidos de la jornada. La repercusión reflejó que Jorge había sido mucho más que el padre de una estrella: durante décadas estuvo ligado a la trayectoria de uno de los futbolistas más importantes de la historia.

La carrera de Messi pertenece a Lionel: sus goles, sus títulos, sus siete Balones de Oro y la Copa del Mundo son suyos. Pero Jorge fue una figura determinante en las decisiones que hicieron posible ese recorrido, desde el tratamiento de su hijo y el viaje a Barcelona hasta la gestión de su carrera profesional. Fue, en silencio, el respaldo y la guía para que Leo construya el imperio que hoy define al apellido Messi, más allá del fútbol.

Jorge fue, digámoslo así, el padre que necesitaba Leo para ser Messi más allá del talento.

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