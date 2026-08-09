Por José Antonio Bragayrac

El minuto de silencio, como el fútbol, por estas horas se ha vuelto universal. La distinción en todas las canchas de fútbol tienen nombre y apellido: Jorge Messi, el padre de Lionel, que a los 68 años falleció en Rosario poniendo fin a una compañía de más de tres décadas para que su hijo sea, finalmente, el mejor del mundo.

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