Hay imágenes que cambian de significado con el paso del tiempo. Un video que muestra a Jorge Messi en las tribunas del estadio del Inter Miami junto a su esposa, Celia María Cuccittini, se convirtió en uno de los recuerdos más emotivos tras conocerse la muerte del padre de Lionel Messi. Aquella que parecía una escena familiar más, ahora es recordada como la última vez que Jorge acompañó a su hijo en un partido desde las tribunas.

En la grabación se observa a Lionel Messi acercándose a las sillas donde estaban sus padres después de uno de sus partidos con el Inter Miami. El argentino aparece sonriente y, al encontrarse con Jorge y Celia, los saluda con un efusivo beso. Un momento sencillo, pero que ahora adquiere un enorme valor sentimental para los seguidores del capitán argentino.

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales después de confirmarse el fallecimiento de Jorge Messi, quien murió este sábado 8 de agosto a los 68 años en Rosario. Las imágenes generaron cientos de mensajes de cariño hacia Lionel y recordaron la estrecha relación que mantuvo con su padre durante toda su vida.

Jorge fue mucho más que el padre de una de las mayores estrellas de la historia del fútbol. Fue su primer entrenador en los potreros de Rosario, estuvo a su lado durante los difíciles comienzos en Barcelona y posteriormente se convirtió en su representante. Además, era una de las personas con las que Lionel solía conversar y analizar su rendimiento después de cada partido.

💔⚽️ LA NOCHE EN QUE JORGE MESSI VIO JUGAR A LIONEL POR ÚLTIMA VEZ



🇺🇸El último encuentro donde Jorge Messi vio presencialmente a su hijo en una cancha fue en noviembre de 2025, durante el partido de playoffs de la MLS entre Inter Miami y Nashville.



🥰Fiel a su perfil reservado… pic.twitter.com/fmULX6pIg7 — Boing 97.3 (@radioboing) August 8, 2026

Por eso, aquella escena en las tribunas del Inter Miami tiene ahora un peso diferente. Jorge observando a su hijo desde cerca, esperando el final del partido y recibiendo su saludo, quedó registrado en un video que los aficionados conservarán como uno de los últimos recuerdos públicos del padre y representante que acompañó a Messi durante prácticamente toda su carrera.

El fútbol suele estar lleno de goles, títulos y grandes celebraciones, pero algunas imágenes adquieren un valor especial por algo mucho más sencillo. Un padre mirando jugar a su hijo y un hijo acercándose para darle un beso. Esa fue, según las imágenes difundidas, la última vez que Jorge Messi vio a Leo jugar en un estadio. Y ahora, ese momento familiar se convirtió en un recuerdo imborrable.

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