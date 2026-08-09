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Resumen

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El video de Jorge Messi en las tribunas del Inter Miami cobró un nuevo significado tras su fallecimiento. (Foto: Agencias)
El video de Jorge Messi en las tribunas del Inter Miami cobró un nuevo significado tras su fallecimiento. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Hay imágenes que cambian de significado con el paso del tiempo. Un video que muestra a Jorge Messi en las tribunas del estadio del Inter Miami junto a su esposa, Celia María Cuccittini, se convirtió en uno de los recuerdos más emotivos tras conocerse la muerte del padre de Lionel Messi. Aquella que parecía una escena familiar más, ahora es recordada como la última vez que Jorge acompañó a su hijo en un partido desde las tribunas.

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