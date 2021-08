Conforme a los criterios de Saber más

Excéntrico, impredecible, irascible...genio. La carrera de Jorge Sampaoli como técnico ha sido un contraste de sus logros -ganó el único título internacional de la ‘U’ de Chile, la Sudamericana en 2011; y sacó campeón de América a Chile por primera vez en 2015- y sus peleas. Aquel “hombrecito” de 167 centímetros que descubrió el fútbol peruano allá por el 2002 a través de Carlos ‘Kukin’ Flores protagonizó el último domingo un escándalo en Francia. Tras una serie de agresiones, los hinchas del Niza invadieron el terreno de juego y se mezclaron en una batalla con los jugadores del Olympique de Marsella, su equipo. Sampaoli, desencajado por lo sucedido, terminó inmiscuido en la gresca.

Se jugaba la tercera fecha de la Ligue 1. El Niza recibía al Marsella en el Allianz Riviera. A los 29 minutos del segundo tiempo, con el marcador 1-0 a favor del local, el futbolista Dimitri Payet se disponía a sacar un córner cuando desde la tribuna comenzaron a volar varios objetos, algo que ya venía sucediendo desde minutos atrás. Uno de los proyectiles le pegó en la espalda al atacante francés, quien reaccionó devolviéndoles un botellazo a la hinchada de ‘Las Águilas’. Ahí se desató la locura.

🚨 Ojo porque esto es un ESCÁNDALO. Ultras del Niza le lanzan una botella a Dimitri Payet. El jugador del Olympique de Marsella la devuelve a la grada y decenas de aficionados SALTAN AL CAMPO para agredir a los futbolistas del equipo visitante. pic.twitter.com/6AhA7RtOI5 — Goal España (@GoalEspana) August 22, 2021

Otros jugadores del equipo de Marsella respondieron de la misma manera. Incluso, el español Álvaro González les pateó la pelota con la que se iba a ejecutar el tiro de esquina . A raíz de esto, los fanáticos locales comenzaron a meterse al campo de juego para enfrentarse con los jugadores rivales. Mientras tanto, los futbolistas del Niza junto a la seguridad intentaban separar, pero todo se fue de las manos y luego siguió en una disputa entre jugadores de ambos equipos.

La situación detrás del arco local se calmó pasado unos minutos, pero la pelea continuó cerca de los bancos de suplentes y de la zona de ingreso a los vestuarios . Ahí se vio a Jorge Sampaoli enfurecido, sacado de sus casillas, empujando e insultando a quien se le ponga al frente, incluso tuvo que ser tranquilizado por sus propios jugadores . Ya en la zona de vestuarios también participó de una discusión con Jean-Pierre Rivere, presidente del equipo local, que mientras el juego se encontraba suspendido se dirigió a la tribuna a hablar con los fanáticos que se encontraban en las tribunas.

Como siempre, Jorge Sampaoli aporta su cuota de tranquilidad y mesura en este tipo de situaciones… https://t.co/nKh9i4trMv — VarskySports (@VarskySports) August 22, 2021

El partido fue suspendido, pese a que los jugadores del Niza salieron al campo tras el pleito. Por ahora, según indica el medio francés “RMC Sport”, hay tres escenarios: volver a jugar el encuentro completo, darle la victoria al cuadro local u otorgarle los tres puntos al Marsella. En tanto, la Liga Profesional de Fútbol, a través de un comunicado, informó que el miércoles 25 de agosto se convocará a los dos clubes para dar parte de lo sucedido a la Comisión Disciplinaria.

Fútbol internacional: Resumen de los encuentros más destacados de Europa

Los recientes antecedentes de Sampaoli

Jorge Sampaoli no fue el que inició el conato de bronca, pero en lugar de calmar a sus jugadores se vio involucrado en el bochornoso momento. No es la primera vez que tiene reacciones como las que mostró el último domingo. Recientemente, el pasado 31 de julio, en un amistoso de pretemporada que su equipo, Olympique de Marsella, disputó ante Villarreal de España casi se enfrasca en una pelea con el otro entrenador, Unai Emery, luego de que éste le hizo un gesto al argentino, que hasta ese momento se había mantenido al margen de la discusión. El extécnico de la ‘Albiceleste’ reaccionó y debió ser contenido para que la situación no llegara a mayores en lo que era un simple partido de preparación.

A principios de este año, y todavía como técnico Atlético Mineiro, también tuvo un ataque de furia. El entrenador argentino fue el protagonista de un fuerte insulto cara a cara contra el árbitro de ese partido en el que su equipo derrotó por 3 a 2 a Sport Recife, disputado el 21 de febrero. Su reacción llegó después de que le cobraran un penal en contra a su equipo . El DT desató su locura y hasta trató de “ladrón” al juez.

🎥¡Emery y Sampaoli casi llegan a las manos! El técnico fue expulsado tras protestar la roja a Foyth, y luego se ha dirigido a Sampaoli con gritos e insultos. El argentino ha tenido que ser detenido por su cuerpo técnico, pues se iba a por Emery. El vídeo es elocuente. pic.twitter.com/8pdkLRblwh — Paraíso del Fútbol. (@paraisodelfutb1) July 31, 2021

Antes también estuvo envuelto una serie de discusiones, ya sea con futbolistas que dirigía o directivos del club donde trabajaba. Tras el Mundial Rusia 2018, el ‘Hombrecito’ fue destituido de la selección argentina y saltaron los rumores de su mala relación con los jugadores. Tras el partido en el que la ‘Albiceleste’ perdió 3-0 ante Croacia por la fase de grupos de la Copa del Mundo, Sergio Agüero fue consultado por la prensa en zona mixta. “Sampaoli dijo que los jugadores no se adaptaron al proyecto, que el proyecto fracasó... ¿pasó eso?”, le preguntaron al ‘Kun’. “Que diga lo que quiera”, respondió antes de marcharse molesto.

Dos años después, el ahora delantero del Barcelona, revivió el campeonato de Rusia en uno de sus directos en Twitch. Al ver la reacción de su exentrenador tras el gol de Marcos Rojo ante Nigeria, Agüero empezó a decir: “¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo, señor? ¿A dónde vas? ¡Corre para el lado donde estamos nosotros (los jugadores)! ¿A dónde vas corriendo para el otro lado? ¿Qué haces?”.

“ ¡Doping, doping! ¡Debería haberle tocado el doping! Debería haber doping para los entrenadores, ¿no? ¿Ustedes qué dicen ”, agregó preguntando a sus seguidores.

💥 Agüero se mofa de Sampaoli y pide controles antidopaje para los entrenadores pic.twitter.com/mzpCi5hso6 — MARCA (@marca) June 1, 2020

Tras el Mundial, Jorge Sampaoli llegó al Santos de Brasil. Sin embargo, un año después salió del elenco causando sorpresa. Mientras el club decía que el trasandino pidió su renuncia, el técnico afirmaba que eso no era cierto. En octubre del 2020, el argentino ganó el juicio contra el ‘Peixe’ y el quinto tribunal laboral de Santos ordenó a la institución brasileña pagar 4.4 millones de reales (800 mil dólares).

Sporting Cristal y un mal recuerdo con Sampaoli

En enero de 2022, un desconocido e inexperto Jorge Sampaoli arribó a Chiclayo para comandar un proyecto del Juan Aurich que incluía a fichajes muy sonados como el de Carlos ‘Kukín’ Flores. Ocho partidos duró el mencionado plan: Sampaoli renunció el 16 de abril por desacuerdos dirigenciales. Juan José Salazar, quien lo trajo a nuestro país, dejó la presidencia del Ciclón en una irregular elección.

A inicios de junio de 2002, llegó al Sport Boys de El Callao, a pesar de las quejas del periodismo por su mal paso en el Ciclón. El cuadro rosado coqueteaba con el descenso. El estratega lo salvó y estaba en camino a clasificar a la Copa Libertadores en 2003, pero la huelga de futbolistas truncó el sueño rosado.

El DT se despidió del Boys en enero del 2004. Tres meses después apareció en Tacna para vivir sus mejores épocas en Perú con el Coronel Bolognesi. La historia del argentino pudo ser mejor, pero no tuvo un final feliz: San Martín lo dejó sin el título del Clausura 2006 en la última fecha. Unas semanas después, Sporting Cristal lo presentaba como su nuevo entrenador, en un nuevo ambicioso proyecto. Sin embargo, los resultados no acompañaron y se fue después de 16 partidos (cuatro triunfos, seis empates y seis derrotas) .

“Me faltó apoyo de los dirigentes. Yo pedí sacar algunos jugadores que contagiaban con su desánimo a los demás pero los dirigentes no lo hicieron . A los pocos meses me tuve que ir de Cristal”, contó Sampaoli en 2014, recordando su corto paso en el Rímac.

El señalado siempre fue Jorge Soto. El ‘Camello’ reconoció que tuvo un choque con el entrenador. “Él es un buen técnico, sabe mucho, pero en Cristal no tuvo suerte. Quizás lo que pasó entonces fue que tanto él como yo somos tipos frontales y chocamos (…), no cruzábamos muchas palabras. Tuve problemas con Sampaoli, reconozco que me hacía correr ”, señaló.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO