Jorge Sampaoli emitió un comunicado tras insultar a un policía

Jorge Sampaoli está envuelto en un escándalo. El entrenador de la selección argentina agredió verbalmente a un policía de tránsito en la calle luego de salir del matrimonio de su hija.

El oficial fue humillado y menospreciado por Jorge Sampaoli, quien con tono despectivo lo ofendió por el salario que percibe. "Boludo, cobrás 100 pesos al mes", le dijo.

La pésima reacción de Jorge Sampaoli generó indignación en el pueblo argentino. Varios periodistas han exigido una disculpa hacia el agente. Otros, con medidas extremistas, piden su renuncia a la albiceleste.

Ante este complicado panorama, Jorge Sampaoli salió al frente y asumió su error. Mediante un comunicado de prensa, difundido por la AFA, le pidió perdón al policía y afirmó que sus palabras carecían de sentido.



COMUNICADO DE JORGE SAMPAOLI LUEGO DEL INCIDENTE EN CASILDA

Me siento totalmente arrepentido de lo ocurrido en la madrugada del 24 de diciembre, a la salida del casamiento de mi hija en Casilda.

El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias. Entiendo que los controles de vialidad en Argentina son muy importantes para la seguridad de todos. El respeto a ellos salva vidas.

Quiero pedir especiales disculpas al oficial al que agredí verbalmente. Lo haré individualmente, como ya lo hice con la Municipalidad de Casilda. Bajo ningún punto de vista, yo entiendo que una persona es lo que gana. El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano. Así como lo que dije no se encuentra en mis valores, pedir disculpas sí. Así que pido perdón a la sociedad por este mal ejemplo.