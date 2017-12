Jorge Sampaoli: piden que renuncie a la selección argentina

El incidente entre Jorge Sampaoli y un policía de tránsito en Casilda generó una ola de críticas contra el entrenador de la selección argentina.

Según recoge el diario "Infobae", periodistas, académicos e intelectuales pidieron la renuncia de Jorge Sampaoli, a quien condenan por la frase que le dijo al agente de tránsito: "boludo, cobrás 100 pesos al mes".

A continuación, recopilamos las voces de algunos personajes de Argentina que piden la salida de Jorge Sampaoli de la selección argentina.

"Cuando somos representantes nuestra responsabilidad es grande. Lo de Sampaoli no fue un buen ejemplo: la agresión a nuestras fuerzas de seguridad, la idea de que uno está por encima de la ley no es lo que la Argentina necesita", señaló el senador nacional Esteban Bullrich.

"Mal ejemplo para los jugadores y los deportistas en general, prepotente, casi nos deja afuera del mundial, no ganó nada. ¿Alguien me puede explicar por qué Sampaoli sigue al frente de la selección nacional?", dijo el escritor Federico Andahazi.

Jorge Sampaoli protagonizó incidente con un policía en Casilda. (Video: YouTube)

Y agregó: "Soy yo, Sampaoli, pelotudo": acá lo tenés al "progre" borracho, denigrando a un tipo porque gana 100 pesos. Digno discípulo de la jefa".

"El 1-6-14 el juez E. López del Tribunal Constitucional español pasó semáforo en rojo con algo de alcohol, sin chocar. Se sometió obediente a la policía. Y renunció el lunes a su cargo, que es como nuestra Corte Suprema. Sampaoli debe ser cesanteado. Basta de vergüenzas impunes", afirmó Alejandro Fargosi, abogado y ex consejero de la Magistratura.

"Da vergüenza ajena. Cuando te ponés el buzo del técnico del seleccionado estás representando a alguien, y aparte está la idea de los argentinos y la chapa, mezclada con una falsa superioridad moral, supuestamente progresista. Me da mucha tristeza. Mandó a pedir disculpas, que no es lo mismo que pedir disculpas. No le debe mandar explicaciones públicas privadas a un responsable de Seguridad para que después la reproduzca, eso es aprovecharse de la investidura. También está el ninguneo a las fuerzas de seguridad. Tiene que pedir disculpas públicas", manifestó el periodista Luis Majul.

"En países que funcionan de forma diferente a la Argentina, Jorge Sampaoli sería hoy ya un desocupado. Son sociedades en las que las figuras públicas se benefician de su status siempre que acepten una carga implícita, la de dar el ejemplo", expresó Sebastián Fest, periodista de "La Nación".