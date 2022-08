Luego de su paso por Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli volvió a ser tomado en cuenta en Europa. Olympique de Marsella lo contrató con el objetivo de salir de una crisis de resultados. Tras dos temporadas, el entrenador argentino dejó el equipo.

Sampaoli se despidió de los aficionados mediante una carta en sus redes sociales: “OM es una pasión. Cada vez que entraba en el Orange Vélodrome, mi corazón latía con fuerza. La última temporada fue increíble. Ser el entrenador de este club ha sido un placer para mí. Me sentí muy feliz. Mi ritmo y mis objetivos no son los mismos que los de los líderes. No hay nada de malo en fingir cosas diferentes. Lo importante es luchar por la excelencia y querer lo mejor para OM”.

Pero el motivo de su salida la dio a conocer en entrevista al programa brasileño ‘Bem amigos’. “El presidente dijo que no podía precipitarse en el mercado y que esperarían hasta el final de la ventana de fichajes. Este argumento no me sentó bien. Necesitaba jugadores lo más rápido posible para construir el equipo”.

Sobre los resultados que consiguió en Marsella, indicó: “Llegué al club cuando la hinchada había prendido fuego al centro de entrenamiento. Me hice cargo de un equipo muy marcado. Clasificamos a la Champions League jugando de cierta manera. Pero necesitábamos más cosas para pasar la nueva etapa”.

Se desconoce si Jorge Sampaoli cuenta con ofertas para dirigir a algún equipo, mientras que en Marsella las cosas no van del todo bien. La prensa francesa indica que el nuevo técnico, Igor Tudor, tiene conflictos con el plantel porque el comando técnico busca cambiar todo lo ya trabajado por el DT argentino.