Por Redacción EC

José Carvallo se refirió al posible regreso de Rodrigo Ureña a Universitario de Deportes y dejó una postura optimista sobre una eventual negociación. El exportero crema aseguró en el programa “Juego en Corto”, que el contexto ha cambiado respecto a etapas anteriores, lo que podría facilitar un acercamiento entre el club y el futbolista chileno.

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