José Carvallo se refirió al posible regreso de Rodrigo Ureña a Universitario de Deportes y dejó una postura optimista sobre una eventual negociación. El exportero crema aseguró en el programa “Juego en Corto”, que el contexto ha cambiado respecto a etapas anteriores, lo que podría facilitar un acercamiento entre el club y el futbolista chileno.

“Yo no creo que sea tan difícil que Ureña pueda regresar ya a la ‘U’. Yo creo que para la ‘U’ no es tan difícil ahora volver a tentar por Ureña y él pueda aceptar”, comentó Carvallo, dejando en claro que, desde su perspectiva, no existirían mayores trabas deportivas o personales para concretar la operación.

En esa misma línea, explicó que uno de los principales inconvenientes en el pasado estaba relacionado con la interna dirigencial del club. “Va a tener que pagar, eso sí, pero el inconveniente con Ureña era con el gerente deportivo que estaba. Hoy ya no está”, precisó, sugiriendo que el escenario institucional ha cambiado favorablemente.

Finalmente, Carvallo evitó asegurar que Universitario iniciará gestiones concretas por el volante, aunque dejó abierta la posibilidad. “Yo no sé si la ‘U’ vaya a buscarlo, pero yo digo que si lo va a buscar, no creo que haya un no rotundo”, concluyó.