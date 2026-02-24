El exarquero paraguayo José Luis Chilavert lanzó duras declaraciones contra el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, en medio de la polémica por el caso que involucra a Gianluca Prestianni y Vinícius Jr.. El histórico exfutbolista no solo defendió al joven argentino, sino que también cuestionó con firmeza la autoridad moral del belga.

“Lamentable es él que le sacó la novia a su compañero Kevin De Bruyne. Ellos hablan de valores y de que estas cosas no deberían pasar: Vinicius le dijo ‘cag** de mie***’ y Mbappé le dijo ‘put* racista’. ¿Ellos te pueden insultar, te pueden decir de todo y vos no le podés decir nada?”, expresó Chilavert, en clara crítica hacia Courtois y los jugadores del club español.

[AHORA] "Ellos te pueden insultar y vos no les podés decir nada": Chilavert apuntó contra Courtois porque le "sacó la novia" a De Bruyne, y le recomendó que "aprenda a jugar con los pies" y "se anime a salir fuera del área".



📹 @Rivadavia630 https://t.co/ymuy9BbS00 pic.twitter.com/qN7yMWOYJZ — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 24, 2026

El paraguayo también lanzó comentarios personales y deportivos contra el arquero belga, cuestionando tanto su postura como su nivel futbolístico. “Quiero decirle a Courtois que Bélgica está tomada por musulmanes, que ellos avalan, que le pegan y matan a las mujeres. Los valores en Sudamérica hay que cuidarlos. Aparte también le quiero decir que aprenda a jugar con los pies, que se anime a salir afuera del área y a patear tiros libres o penales, porque realmente es un arquero muy normal”, agregó.

Las declaraciones de Chilavert generaron un fuerte impacto en el entorno futbolístico internacional, reavivando la polémica entre distintas figuras tras el cruce ocurrido en la Champions League. Sus palabras han sido ampliamente comentadas en redes sociales y medios, aumentando la tensión alrededor del caso y sumando un nuevo capítulo a la controversia.